Necrològiques del 10 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Besalú
Joan Gironell Compta
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Oliveras Farres. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 de matí, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.
Capmany
Rosa Agustina Guardiola Collsamata
Ha mort als 78 anys. Tenia una filla. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant+a Àgata de Capmany.
Girona
Josep Vilà Comerma
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Rosario Morilla Vargas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Marisa Bravo Altieri
Ha mort als 65 anys. Era divorciada. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a dos quarts de set de la tarda, al Tanatori de Girona.
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