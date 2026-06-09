Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Selectivitat GironaPapa Barcelonamort Llerssegrest Blanescinema Truffautaparcaments Girona
instagramlinkedin

Necrològiques del 10 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Albert Sans

Albert Sans / .

Èric Pallarès

Èric Pallarès / .

Francesc Xavier Canals

Francesc Xavier Canals / .

Besalú

Joan Gironell Compta

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Oliveras Farres. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 de matí, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.

Capmany

Rosa Agustina Guardiola Collsamata

Ha mort als 78 anys. Tenia una filla. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant+a Àgata de Capmany.

Girona

Josep Vilà Comerma

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Rosario Morilla Vargas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.

Marisa Bravo Altieri

Notícies relacionades

Ha mort als 65 anys. Era divorciada. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a dos quarts de set de la tarda, al Tanatori de Girona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents