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Necrològiques de l'11 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Albert Lloret

Albert Lloret / .

Marisa Bravo

Marisa Bravo / .

Arbúcies

Maria Gou Rosés

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Jose Antonio Archilla Correa. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

Besalú

Joan Gironell Compta

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Oliveras Farres. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 de matí, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.

Girona

Albert Lloret Pagès

Ha mort als 81 anys. Era vidu de Maria Asunció Serra Capell. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.

Marisa Bravo Altieri

Ha mort als 65 anys. Era divorciada. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.

L’Escala

Maria Trinidad Alcaide Arroyo

Ha mort als 70 anys. Era casada i tenia un fill. Residia a l’Escala.

Pedret i Marzà

Rafael León Botia

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Ha mort als 87 anys. Era casat amb Marisa. Residia a Pedret i Marzà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de tarda, a la Sala de Cerimònies Àltima de Figueres.

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