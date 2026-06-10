Necrològiques de l'11 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Arbúcies
Maria Gou Rosés
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Jose Antonio Archilla Correa. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Besalú
Joan Gironell Compta
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Oliveras Farres. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 de matí, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.
Girona
Albert Lloret Pagès
Ha mort als 81 anys. Era vidu de Maria Asunció Serra Capell. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.
Marisa Bravo Altieri
Ha mort als 65 anys. Era divorciada. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
L’Escala
Maria Trinidad Alcaide Arroyo
Ha mort als 70 anys. Era casada i tenia un fill. Residia a l’Escala.
Pedret i Marzà
Rafael León Botia
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Marisa. Residia a Pedret i Marzà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de tarda, a la Sala de Cerimònies Àltima de Figueres.
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