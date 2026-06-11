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Necrològiques del 12 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Maria Garcia

Maria Garcia / .

Celrà

Josefa Arauz Arrazola

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Fabriciano Moreno Martínez. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu, de Celrà.

Girona

Albert Lloret Pagès

Ha mort als 81 anys. Era vidu de Maria Asunció Serra Capell. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.

L’Escala

María Trinidad Alcaide Arroyo

Ha mort als 70 anys. Era casada amb Juan Farràs Fillat. Residia a l’Escala.

Les Preses

Miquel Riera Molas

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Marta Colom Vilaregut i tenia tres filles. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església de Sant Pere, de Les Preses.

Olot

Xevi Conill Bayona

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Margarita Serra Corominas i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Palamós

Teresa Oliveras Figueras

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Pere Font Salomó. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar, de Palamós.

Porqueres

Maria Garcia Naranjo

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Cristóbal Pino Jiménez. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.

Riells i Viabrea

Maria Cusachs Clopes

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Rovira Roses. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a Sant Martí de Riells, de Riells i Viabrea.

Sant Feliu de Guíxols

Dolors Avellí Mestres

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Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Lloveras Vila i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Mare de Déu dels Àngels (Monestir) de Sant Feliu de Guíxols.

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