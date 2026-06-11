Necrològiques del 12 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Celrà
Josefa Arauz Arrazola
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Fabriciano Moreno Martínez. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu, de Celrà.
Girona
Albert Lloret Pagès
Ha mort als 81 anys. Era vidu de Maria Asunció Serra Capell. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.
L’Escala
María Trinidad Alcaide Arroyo
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Juan Farràs Fillat. Residia a l’Escala.
Les Preses
Miquel Riera Molas
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Marta Colom Vilaregut i tenia tres filles. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església de Sant Pere, de Les Preses.
Olot
Xevi Conill Bayona
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Margarita Serra Corominas i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Palamós
Teresa Oliveras Figueras
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Pere Font Salomó. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar, de Palamós.
Porqueres
Maria Garcia Naranjo
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Cristóbal Pino Jiménez. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.
Riells i Viabrea
Maria Cusachs Clopes
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Rovira Roses. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a Sant Martí de Riells, de Riells i Viabrea.
Sant Feliu de Guíxols
Dolors Avellí Mestres
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Lloveras Vila i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Mare de Déu dels Àngels (Monestir) de Sant Feliu de Guíxols.
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