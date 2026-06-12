Necrològiques del 13 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Aiguaviva
Trinitat Ribot Poater
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Francisco Peraferrer Terma. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan Baptista d’Aiguaviva.
Banyoles
Miquel Ullastres Nadal
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Fina Sanchez Xargayó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Blanes
Francesc Cornellà Oliu
Ha mort als 82 anys. Era casat amb María del Sol Zamora Ojer. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Corçà
Josep Garriga Llaurador
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Bayod Devant. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà
Les Planes d'Hostoles
Àngela Cullell Serra
Ha mort als xx anys. Era vídua de Joan Cullell Exposit. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de tarda, a la parròquia de Les Planes d’Hostoles.
Olot
Xevi Conill Bayona
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Margarita Serra Corominas i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Maria Pons Serra
Ha mort als 103 anys. Era vídua d’Esteve Planagumà Feixas i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Andreu Colls Sàbat
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Francisca Palomero Almenara. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.
Sant Feliu de Guíxols
Dolors Avellí Mestres
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Lloveras Vila i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Mare de Déu dels Àngels (Monestir) de Sant Feliu de Guíxols.
Maria Dolores Sánchez López
Ha mort als 64 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima Gironès.
Sant Julià de Ramis
Antonio Fuentes Martínez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria de los Ángeles García Gil. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.
Vilafant
Julián Carpio Moreno
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Candida Marchal Maestro i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Vilablareix
Pilar Noguer Agustí
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Quintana Roura. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia d’Adri.
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