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Necrològiques del 13 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Pilar Noguer Agustí.

Pilar Noguer Agustí. / DdG

Aiguaviva

Trinitat Ribot Poater

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Francisco Peraferrer Terma. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan Baptista d’Aiguaviva.

Banyoles

Miquel Ullastres Nadal

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Fina Sanchez Xargayó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Blanes

Francesc Cornellà Oliu

Ha mort als 82 anys. Era casat amb María del Sol Zamora Ojer. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Corçà

Josep Garriga Llaurador

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Bayod Devant. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà

Les Planes d'Hostoles

Àngela Cullell Serra

Ha mort als xx anys. Era vídua de Joan Cullell Exposit. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de tarda, a la parròquia de Les Planes d’Hostoles.

Olot

Xevi Conill Bayona

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Margarita Serra Corominas i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Maria Pons Serra

Ha mort als 103 anys. Era vídua d’Esteve Planagumà Feixas i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Andreu Colls Sàbat

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Francisca Palomero Almenara. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.

Sant Feliu de Guíxols

Dolors Avellí Mestres

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Lloveras Vila i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Mare de Déu dels Àngels (Monestir) de Sant Feliu de Guíxols.

Maria Dolores Sánchez López

Ha mort als 64 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima Gironès.

Sant Julià de Ramis

Antonio Fuentes Martínez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria de los Ángeles García Gil. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.

Vilafant

Julián Carpio Moreno

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Candida Marchal Maestro i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Vilablareix

Pilar Noguer Agustí

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Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Quintana Roura. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia d’Adri.

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