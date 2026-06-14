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Necrològiques del 14 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

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Redacció

Redacció

AIGUAVIVA

Trinitat Ribot Poater

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Francisco Peraferrer Terma. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan Baptista d’Aiguaviva.

BANYOLES

Miquel Ullastres Nadal

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Fina Sanchez Xargayó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Elisa Galí Poch

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Balateu Just. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Banyoles.

BLANES

Francesc Cornellà Oliu

Ha mort als 82 anys. Era casat amb María del Sol Zamora Ojer. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CALDES DE MALAVELLA

Montse Llorente Castro

Ha mort als 57 anys. Era casada amb Jordi García Saez. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, al Tanatori de Girona.

CORÇÀ

Josep Garriga Llaurador

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Bayod Devant. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà.

PALS

Joan Gumà Marti

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Martina Braunecker Lechartre. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

ROSES

Ana Berta Mares

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Mauricio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Antonio Fuentes Martínez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria de los Ángeles García Gil. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Jaume Colls Planas

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Francisca Torrecillas Cruz. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Torroella de Montgrí.

VIDRERES

José Antonio Fernández Milán

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Ha mort als 47 anys. Era solter i tenia una filla. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Girona.

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