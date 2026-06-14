Necrològiques del 14 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
AIGUAVIVA
Trinitat Ribot Poater
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Francisco Peraferrer Terma. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan Baptista d’Aiguaviva.
BANYOLES
Miquel Ullastres Nadal
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Fina Sanchez Xargayó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Elisa Galí Poch
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Balateu Just. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Banyoles.
BLANES
Francesc Cornellà Oliu
Ha mort als 82 anys. Era casat amb María del Sol Zamora Ojer. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CALDES DE MALAVELLA
Montse Llorente Castro
Ha mort als 57 anys. Era casada amb Jordi García Saez. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, al Tanatori de Girona.
CORÇÀ
Josep Garriga Llaurador
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Bayod Devant. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà.
PALS
Joan Gumà Marti
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Martina Braunecker Lechartre. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
ROSES
Ana Berta Mares
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Mauricio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Antonio Fuentes Martínez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria de los Ángeles García Gil. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Jaume Colls Planas
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Francisca Torrecillas Cruz. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Torroella de Montgrí.
VIDRERES
José Antonio Fernández Milán
Ha mort als 47 anys. Era solter i tenia una filla. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Girona.
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