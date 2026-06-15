Necrològiques del 15 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
AMER
Carme Ferré Ribas
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Colomer Terme. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
BANYOLES
Elisa Galí Poch
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Balateu Just. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Banyoles.
Pere Milla Extremera
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Àngels Ros Estarriola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Banyoles.
BLANES
Francesc Cornellà Oliu
Ha mort als 82 anys. Era casat amb María del Sol Zamora Ojer. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
LLAGOSTERA
Pepita Arias Verdaguer
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jorge Guino Bou. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Llagostera.
PALS
Joan Gumà Marti
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Martina Braunecker Lechartre. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
PLATJA D'ARO
Antonio Jordán Molina
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Encarnación Molina Martínez i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 1/4 de 7 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
ROSES
Ana Berta Mares
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Mauricio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Carmen Fornells Bahí
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Hospital Comas. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Jaume Colls Planas
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Francisca Torrecillas Cruz. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Torroella de Montgrí.
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