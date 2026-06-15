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Necrològiques del 15 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

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Redacció

Redacció

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AMER

Carme Ferré Ribas

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Colomer Terme. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

BANYOLES

Elisa Galí Poch

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Balateu Just. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Banyoles.

Pere Milla Extremera

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Àngels Ros Estarriola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Banyoles.

BLANES

Francesc Cornellà Oliu

Ha mort als 82 anys. Era casat amb María del Sol Zamora Ojer. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

LLAGOSTERA

Pepita Arias Verdaguer

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jorge Guino Bou. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Llagostera.

PALS

Joan Gumà Marti

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Martina Braunecker Lechartre. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

PLATJA D'ARO

Antonio Jordán Molina

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Encarnación Molina Martínez i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 1/4 de 7 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

ROSES

Ana Berta Mares

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Mauricio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Carmen Fornells Bahí

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Hospital Comas. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Jaume Colls Planas

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Ha mort als 95 anys. Era vidu de Francisca Torrecillas Cruz. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Torroella de Montgrí.

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