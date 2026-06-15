Necrològiques del 16 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Lluís Banal Batchellí
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Ayats Port. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Pere Milla Extremera
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Àngels Ros Estarriola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Banyoles.
Bordils
Luis Mata Martínez
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria Dolores Llenas Sais. Residia a Bordils.
Cassà de la Selva
Miquel Todó Collel
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maira Riera Puig. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Cassà de la Selva.
Castelló d’Empúries
Josep Casas Pujol
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Ester Xuclà Pairó i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Llagostera
Pepita Arias Verdaguer
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jorge Guino Bou. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Llagostera.
Salvador Casas Collel
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Carme Garriga Melià. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Llagostera.
Maçanet de Cabrenys
Josefa “Pepi” Saguer Dunes
Ha mort als 88 anys. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys.
Sant Feliu de Guíxols
Domingo Garcia Roca
Ha mort als 77 anys. Era casat i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 de migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Julià de Ramis
Carmen Fornells Bahí
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Hospital Comas. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.
Torroella de Montgrí
Agustín López Ramírez
Ha mort als 89 anys. Era vidu de María Rodríguez Rodríguez. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
Verges
Soledat Casabó Ferrer
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francesc Felip i Saguer. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges.
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