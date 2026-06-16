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Necrològiques del 17 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Arbúcies

Júlia Navarro Roca

Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Eduard Bartra Molina. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.

Banyoles

Lluís Banal Batchellí

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Ayats Port. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Pere Milla Extremera

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Àngels Ros Estarriola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà davui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Banyoles.

Bordils

Luis Mata Martínez

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria Dolores Llenas Sais. Residia a Bordils.

Celrà

Anna Ros Sais

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Ribas Angelats. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.

Girona

Roser Casademont Romaguera

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Joan Juanola Izquierdo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a dos quarts de 4 de la tarda, a la Parròquia de Palau Sacosta de Girona.

L’Escala

Andrés Calderón Solano

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Ana Asunción Gálvez Bernal. Residia a l’Escala.

Maçanet de Cabrenys

Josefa «Pepi» Saguer Dunes

Ha mort als 88 anys. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys.

Maçanet de la Selva

David Mayorga Guijarro

Ha mort als 56 anys. Era solter. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Sant Feliu de Guíxols

Rosendo Taberner Falgueras

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carme Dalmau Güell i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Torroella de Montgrí

Agustín López Ramírez

Ha mort als 89 anys. Era vidu de María Rodríguez Rodríguez. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Vilablareix

Joaquim Andreu Molas

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Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mercè Vicente Coll. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Sant Menna de Vilablareix.

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