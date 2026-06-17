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Necrològiques del 18 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Carlos Abó

Carlos Abó / .

Joan Viñas

Joan Viñas / .

Pilar Roca

Pilar Roca / .

Celrà

Anna Ros Sais

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Ribas Angelats. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.

La Jonquera

Alfons Donat Juanola

Ha mort als 99 anys. Era vídu d’Emília Malé Sala i tenia una filla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.

Olot

Pere Màrtir Buxasas Cros

Ha mort als 72 anys. Era vidu de Cloti Rocha Sánchez i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

Harjinder Singh

Ha mort als 52 anys. Era casat amb Rajinder Kaur i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala del cementiri municipal d’Olot.

Sant Joan de Mollet

Josep Adroher Marquès

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Carmen Recasens Barceló. Residia a Sant Joan de Mollet. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Mollet.

Tordera

Angela Subirana Casas

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Ha mort als 82 anys. Era casada amb Ramir Borrell Matas. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 16 h de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Socors d’Hostalric.

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