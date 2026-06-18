Necrològiques del 19 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Anglès
Josep Vélez Méndez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Muñoz Moreno. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Banyoles
Maria Ginesta Bosch
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Laureà Barrot i Gener. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Bordils
Lluïsa Serra Carreras
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Miquel Servosa Ventaja. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Eva Peralbo Perez
Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Luis Sánchez-Cuenca López
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Fina Cama Tarrús. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Pablo Ramírez Martos
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Marga Oferil Iniesta. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’Estartit
Maria Àngels Rovira Bayarri
Ha mort als 70 anys. Era vídua de Josep Gallardo Pardo. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Ordis
Joan Badet Estarriol
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Leonor Martí Cufí i tenia dos fills. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Sant Gregori
Josep Casademont Nogué
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Rosa Escolà Esgleas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Gregori.
Santa Coloma de Farners
Carme Cornellà Massot
Ha mort als 72 anys. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
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