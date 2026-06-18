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Necrològiques del 19 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Luis Sánchez

Luis Sánchez / .

Josep Vélez

Josep Vélez / .

Josep Gil

Josep Gil / .

Anglès

Josep Vélez Méndez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Muñoz Moreno. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Banyoles

Maria Ginesta Bosch

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Laureà Barrot i Gener. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Bordils

Lluïsa Serra Carreras

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Miquel Servosa Ventaja. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Eva Peralbo Perez

Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Luis Sánchez-Cuenca López

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Fina Cama Tarrús. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Pablo Ramírez Martos

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Marga Oferil Iniesta. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’Estartit

Maria Àngels Rovira Bayarri

Ha mort als 70 anys. Era vídua de Josep Gallardo Pardo. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Ordis

Joan Badet Estarriol

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Leonor Martí Cufí i tenia dos fills. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Sant Gregori

Josep Casademont Nogué

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Rosa Escolà Esgleas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Gregori.

Santa Coloma de Farners

Carme Cornellà Massot

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Ha mort als 72 anys. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

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