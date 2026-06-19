Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadesaparegut Rosessala de concerts Gironaplatges Costa BravaIsak AndicMIquel CarósMundial futbol
instagramlinkedin

Necrològiques del 20 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Anglès

Josep Vélez Méndez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Muñoz Moreno. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Banyoles

Maria Ginesta Bosch

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Laureà Barrot i Gener. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Rosa Claparols Moret

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Miquel Blanch Coll. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Calonge

Josep Ferrer Costa

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Eva Woehlcke i tenia dues filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.

Cassà de la Selva

Fortiana de Palol Costa

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Secundiano Martínez Martínez. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Castelló d’Empúries

Francisco De La Calle Esteban

Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Figueres

Josep Modolell Alberch

Ha mort als 43 anys. Era casat amb Marina Sayó Chamorro i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Figueres.

Girona

Eva Peralbo Perez

Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Gualta

Pepita Cendra Coll

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Maria Cruset Mató. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.

Medinyà-Sant Julià de Ramis

Juliana García González

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Genaro Algualcil González. Residia a Medinyà - Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Medinyà.

Ordis

Joan Badet Estarriol

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Leonor Martí Cufí i tenia dos fills. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Palafrugell

Joan Valero Santamaria

Ha mort als 70 anys. Era vidu de Maria Dolors Molinas Sánchez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Salt

Manuel Dueñas García

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Esperanza Jiménez García. Residia a Salt. La cerimònia serà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Julia Martínez Ojeda

HHa mort als 85 anys. Era casada amb Santiago Pérez Castillo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Gregori

Josep Casademont Nogué

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Rosa Escolà Esgleas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Gregori.

Sant Jordi Desvalls

Martí Masó Serra

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Filomena Rodríguez Ortega. Residia a Sant Jordi Desvalls. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Santa Coloma de Farners

Carme Cornellà Massot

Ha mort als 72 anys. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Xavi Casals Llauge

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Montse Alsina Juncà. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Serinyà

Josep Roca Carreras

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Nativitat Guinart Parella. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de Serinyà.

Vilavenut

Mercè Viñas Reig

Notícies relacionades

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Grau Coll. Residia a Vilavenut. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Vilavenut.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents