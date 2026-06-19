Necrològiques del 20 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Anglès
Josep Vélez Méndez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Muñoz Moreno. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Banyoles
Maria Ginesta Bosch
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Laureà Barrot i Gener. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Rosa Claparols Moret
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Miquel Blanch Coll. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Calonge
Josep Ferrer Costa
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Eva Woehlcke i tenia dues filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.
Cassà de la Selva
Fortiana de Palol Costa
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Secundiano Martínez Martínez. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Castelló d’Empúries
Francisco De La Calle Esteban
Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Figueres
Josep Modolell Alberch
Ha mort als 43 anys. Era casat amb Marina Sayó Chamorro i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Figueres.
Girona
Eva Peralbo Perez
Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Gualta
Pepita Cendra Coll
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Maria Cruset Mató. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.
Medinyà-Sant Julià de Ramis
Juliana García González
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Genaro Algualcil González. Residia a Medinyà - Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Medinyà.
Ordis
Joan Badet Estarriol
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Leonor Martí Cufí i tenia dos fills. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Palafrugell
Joan Valero Santamaria
Ha mort als 70 anys. Era vidu de Maria Dolors Molinas Sánchez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Salt
Manuel Dueñas García
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Esperanza Jiménez García. Residia a Salt. La cerimònia serà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Julia Martínez Ojeda
HHa mort als 85 anys. Era casada amb Santiago Pérez Castillo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Gregori
Josep Casademont Nogué
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Rosa Escolà Esgleas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Gregori.
Sant Jordi Desvalls
Martí Masó Serra
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Filomena Rodríguez Ortega. Residia a Sant Jordi Desvalls. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Santa Coloma de Farners
Carme Cornellà Massot
Ha mort als 72 anys. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Xavi Casals Llauge
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Montse Alsina Juncà. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Serinyà
Josep Roca Carreras
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Nativitat Guinart Parella. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de Serinyà.
Vilavenut
Mercè Viñas Reig
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Grau Coll. Residia a Vilavenut. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Vilavenut.
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