Necrològiques del 21 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
CALONGE
Josep Ferrer Costa
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Eva Woehlcke i tenia dues filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Francisco De La Calle Esteban
Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
ESPOLLA
Isabel Ayala Román
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquín Becerra Morales. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Climent Sescebes.
FIGUERES
Encarnación Chica Mercado
Ha mort als 80 anys. Era casada amb José Antonio Pérez Sánchez i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
GUALTA
Pepita Cendra Coll
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Maria Cruset Mató. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.
MEDINYÀ-SANT JULIÀ DE RAMIS
Juliana García González
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Genaro Algualcil González. Residia a Medinyà - Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Medinyà.
OLOT
Jordi Maria Giralt Socies
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Margarita Conill Pagès i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
SALT
Joan Serrat Monfort
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Montserrat Manen Folch. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SERINYÀ
Josep Roca Carreras
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Nativitat Guinart Parella. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de Serinyà.
VILAVENUT
Mercè Viñas Reig
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Grau Coll. Residia a Vilavenut. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Vilavenut.
- Havia estat sempre envoltat de gent i ara visc tot l’any a la cala s’Alguer
- Noves claus del cas del desaparegut de Roses: la sortida amb moto d’aigua en què va desaparèixer Adam es va fer sense cap monitor
- Ferran Adrià: «La dieta mediterrània està molt bé com a ‘màrqueting’, però no existeix»
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Quatre gironines entre les dones més influents de Catalunya segons Forbes
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que no tindran dutxes per aquest estiu
- Aquestes són les xarcuteries gironines premiades a Madrid