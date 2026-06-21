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Necrològiques del 21 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

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Redacció

Redacció

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CALONGE

Josep Ferrer Costa

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Eva Woehlcke i tenia dues filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Francisco De La Calle Esteban

Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.

ESPOLLA

Isabel Ayala Román

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquín Becerra Morales. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Climent Sescebes.

FIGUERES

Encarnación Chica Mercado

Ha mort als 80 anys. Era casada amb José Antonio Pérez Sánchez i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

GUALTA

Pepita Cendra Coll

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Maria Cruset Mató. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.

MEDINYÀ-SANT JULIÀ DE RAMIS

Juliana García González

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Genaro Algualcil González. Residia a Medinyà - Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Medinyà.

OLOT

Jordi Maria Giralt Socies

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Margarita Conill Pagès i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

SALT

Joan Serrat Monfort

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Montserrat Manen Folch. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SERINYÀ

Josep Roca Carreras

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Nativitat Guinart Parella. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de Serinyà.

VILAVENUT

Mercè Viñas Reig

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Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Grau Coll. Residia a Vilavenut. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Vilavenut.

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