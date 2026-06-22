Necrològiques del 22 de juny
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
BANYOLES
Josep Pagès Oller
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Francisqueta Corominas Gimbernat. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la Parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Miquel Figueras Viñas
Ha mort als 85 anys. Era divorciat. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BLANES
Cristóbal Rodríguez Berrocal
Ha mort als 84 anys. Era casat amb María Ángeles Pérez Sánchez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Blanes.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Carmen Ávila Gámez
Ha mort als 94 anys. Era casada amb Joan Orellana Artacho. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
CALONGE
Josep Ferrer Costa
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Eva Woehlcke i tenia dues filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.
FIGUERES
Elisabeth Bellido Masías «Eli»
Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
GIRONA
Encarna Machuca Bello
Ha mort als 50 anys. Era separada i tenia dues filles. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de tarda, a l’Oratori Tanatori Àltima Gironès.
GUALTA
Pepita Cendra Coll
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Maria Cruset Mató. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.
OLOT
Jordi Maria Giralt Socies
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Margarita Conill Pagès i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Josep Tarrés Marès
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Pilar Medina Mejías i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.
Lluís Ferrés Masó
Ha mort als 63 anys. Tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.
SALT
Joan Serrat Monfort
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Montserrat Manen Folch. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
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