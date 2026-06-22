Necrològiques del 23 de juny
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
ANGLÈS
Rosa Expósito Solà, «la Rosita de Can Manau»
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joan Julià Panosa. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Isabel Puig Fàbrega
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Gironell Sués i tenia dues filles. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.
CRUÏLLES
Enric Roura Ganigué
Ha mort als 88 anys. Era vidu d’Ana Ramírez Fernández. Residia a Cruïlles.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
GIRONA
Carme Vilaró Bardají
Ha mort als 75 anys. Era divorciada. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.
MAÇANET DE LA SELVA
Dionisio Ameijeira Gonzalez
Ha mort als 65 anys. Era casat. Residia a Maçanet de la Selva.
MAÇANET DE CABRENYS
Mercè Figa Masdevall
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Valls i tenia dos fills. Residia a Maçanet de Cabrenys.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maçanet de Cabrenys.
FIGUERES
Elisabeth Bellido Masías «Eli»
Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.
Nita Cortada Juanola
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Costa Pacareu i tenia dues filles. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 7 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.
OLOT
Josep Tarrés Marès
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Pilar Medina Mejías i tenia un fill. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.
Lluís Ferrés Masó
Ha mort als 63 anys. Tenia una filla. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.
PALAMÓS
Mercè Primé Piñol
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Sebastià Bosch Caballer. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a dos quarts de cinc de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
SANT MARTÍ VELL
Àngel Sala Feixas
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Concepción Poch Vilà. Residia a Sant Martí Vell.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí Vell.
SANT JOAN LES FONTS
Esteve Brugada Puigdemont
Ha mort als 72 anys. Tenia dues filles. Residia a Sant Joan les Fonts.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
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