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Necrològiques del 23 de juny

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Anna Donato Breva

Anna Donato Breva / .

ANGLÈS

Rosa Expósito Solà, «la Rosita de Can Manau»

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joan Julià Panosa. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Isabel Puig Fàbrega

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Gironell Sués i tenia dues filles. Residia a Castelló d’Empúries.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.

CRUÏLLES

Enric Roura Ganigué

Ha mort als 88 anys. Era vidu d’Ana Ramírez Fernández. Residia a Cruïlles.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

GIRONA

Carme Vilaró Bardají

Ha mort als 75 anys. Era divorciada. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.

MAÇANET DE LA SELVA

Dionisio Ameijeira Gonzalez

Ha mort als 65 anys. Era casat. Residia a Maçanet de la Selva.

MAÇANET DE CABRENYS

Mercè Figa Masdevall

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Valls i tenia dos fills. Residia a Maçanet de Cabrenys.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maçanet de Cabrenys.

FIGUERES

Elisabeth Bellido Masías «Eli»

Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.

Nita Cortada Juanola

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Costa Pacareu i tenia dues filles. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 7 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.

OLOT

Josep Tarrés Marès

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Pilar Medina Mejías i tenia un fill. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.

Lluís Ferrés Masó

Ha mort als 63 anys. Tenia una filla. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.

PALAMÓS

Mercè Primé Piñol

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Sebastià Bosch Caballer. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a dos quarts de cinc de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

SANT MARTÍ VELL

Àngel Sala Feixas

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Concepción Poch Vilà. Residia a Sant Martí Vell.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí Vell.

SANT JOAN LES FONTS

Esteve Brugada Puigdemont

Ha mort als 72 anys. Tenia dues filles. Residia a Sant Joan les Fonts.

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La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

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