Necrològiques del 24 de juny
ARBÚCIES
Lina Roig Ninet
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Jordi Fortuny Ros. Residia a Arbúcies.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
BANYOLES
Andrea Queralta Cano
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Rey Ruiz. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BELLCAIRE D’EMPORDÀ
Pepita Castelló Corbera
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Jaume Aupí Vila. Residia a Bellcaire d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
BLANES
Joaquima Tordera Vilanova
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Moné Giramè. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
BREDA
Amparo Ardanuy Fullana
Ha mort als 64 anys. Era vídua. Residia a Breda.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
CASTELL - PLATJA D’ARO
Rosario Caballero Pérez
Ha mort als 72 anys. Tenia dos fills. Residia a Castell - Platja d’Aro.
La cerimònia serà avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
GIRONA
Josep Carreras Fabrellas
Ha mort. Era casat amb Isabel Espinosa Roura. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Anna Donato Breva
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Ribas Feixas. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
OLOT
Joan Casellas Molas
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Pilar Buch Vilanova. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 9:15 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.
SALT
Carmen Vilà Moner
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Regí Balliu. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Salvador Rovira Quer
Ha mort als 91 anys. Residia a Santa Cristina d’Aro.
La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
TOSSA DE MAR
Roser Eroles Osó
Ha mort als 85 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Tossa de Mar.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Tossa de Mar.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Algun cop se’m van insinuar, però ara, a 70 anys, follo de memòria»
- La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell amplia la programació amb una cantadeta escolar
- L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble
- Els arquitectes gironins que fan negoci escanejant edificis amb làser
- Queda desert el lloc de director de la presó de Figueres després de la renúncia arran dels tres suïcidis d’interns
- Necrològiques del 22 de juny