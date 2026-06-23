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Necrològiques del 24 de juny

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Anna Donato

Anna Donato / .

ARBÚCIES

Lina Roig Ninet

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Jordi Fortuny Ros. Residia a Arbúcies.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BANYOLES

Andrea Queralta Cano

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Rey Ruiz. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Pepita Castelló Corbera

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Jaume Aupí Vila. Residia a Bellcaire d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

BLANES

Joaquima Tordera Vilanova

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Moné Giramè. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

BREDA

Amparo Ardanuy Fullana

Ha mort als 64 anys. Era vídua. Residia a Breda.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

CASTELL - PLATJA D’ARO

Rosario Caballero Pérez

Ha mort als 72 anys. Tenia dos fills. Residia a Castell - Platja d’Aro.

La cerimònia serà avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

GIRONA

Josep Carreras Fabrellas

Ha mort. Era casat amb Isabel Espinosa Roura. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Anna Donato Breva

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Ribas Feixas. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

OLOT

Joan Casellas Molas

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Pilar Buch Vilanova. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 9:15 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.

SALT

Carmen Vilà Moner

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Regí Balliu. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Salvador Rovira Quer

Ha mort als 91 anys. Residia a Santa Cristina d’Aro.

La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

TOSSA DE MAR

Roser Eroles Osó

Ha mort als 85 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Tossa de Mar.

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La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Tossa de Mar.

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