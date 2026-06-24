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Necrològiques del 25 de juny

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Josep Carreras Fabrellas

Josep Carreras Fabrellas / .

Josep Carreras Fabrellas

Josep Carreras Fabrellas / .

ALBONS

Roser Llover Butxosa

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Pere Baró Martí. Residia a Albons.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat d’Albons.

ARBÚCIES

Lina Roig Ninet

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Jordi Fortuny Ros. Residia a Arbúcies.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Pepita Castelló Corbera

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Jaume Aupí Vila. Residia a Bellcaire d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

BLANES

Joaquima Tordera Vilanova

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Moné Giramè. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Margarita Nonell Esteve

Ha mort als 81 anys. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia la Sagrada Família de Blanes.

Mª Dolors Lorente Ferrer

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Enric Recio Romaguera. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Isabel Méndez Serrano

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Chertó Agramunt. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 1/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

BREDA

Amparo Ardanuy Fullana

Ha mort als 64 anys. Era vídua. Residia a Breda.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

FIGUERES

Maria Dolors Carbó i Jutglar, «Àvia Lolita»

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Fernandez i Gumbau i tenia un fill. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Modesta Chamizo Morcillo

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Ricardo Vitales i tenia una filla. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

GARRIGUELLA

Lluís Planas Bech

Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Garriguella.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.

GIRONA

Josep Carreras Fabrellas

Ha mort. Era casat amb Isabel Espinosa Roura. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Josep Bentué Bentué

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Dabau Angelats. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

LA CANYA

Joan Costa Miró

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Assumpció Canal Casadevall i tenia dos fills. Residia a La Canya.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep Obrer.

MAÇANET DE LA SELVA

José Rando Pérez

Ha mort als 77 anys. Era vidu de Maria Isabel Santos. Residia a Maçanet de la Selva.

La cerimònia serà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

SALT

Carmen Vilà Moner

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Regí Balliu. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Arcadi Pou Colomer

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Mercè Masferrer Valentí i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

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La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

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