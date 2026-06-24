Necrològiques del 25 de juny
Consulta els obituaris d'aquest dijous
ALBONS
Roser Llover Butxosa
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Pere Baró Martí. Residia a Albons.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat d’Albons.
ARBÚCIES
Lina Roig Ninet
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Jordi Fortuny Ros. Residia a Arbúcies.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
BELLCAIRE D’EMPORDÀ
Pepita Castelló Corbera
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Jaume Aupí Vila. Residia a Bellcaire d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
BLANES
Joaquima Tordera Vilanova
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Moné Giramè. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Margarita Nonell Esteve
Ha mort als 81 anys. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia la Sagrada Família de Blanes.
Mª Dolors Lorente Ferrer
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Enric Recio Romaguera. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Isabel Méndez Serrano
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Chertó Agramunt. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 1/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
BREDA
Amparo Ardanuy Fullana
Ha mort als 64 anys. Era vídua. Residia a Breda.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
FIGUERES
Maria Dolors Carbó i Jutglar, «Àvia Lolita»
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Fernandez i Gumbau i tenia un fill. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Modesta Chamizo Morcillo
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Ricardo Vitales i tenia una filla. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
GARRIGUELLA
Lluís Planas Bech
Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Garriguella.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
GIRONA
Josep Carreras Fabrellas
Ha mort. Era casat amb Isabel Espinosa Roura. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Josep Bentué Bentué
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Dabau Angelats. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
LA CANYA
Joan Costa Miró
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Assumpció Canal Casadevall i tenia dos fills. Residia a La Canya.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep Obrer.
MAÇANET DE LA SELVA
José Rando Pérez
Ha mort als 77 anys. Era vidu de Maria Isabel Santos. Residia a Maçanet de la Selva.
La cerimònia serà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
SALT
Carmen Vilà Moner
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Regí Balliu. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Arcadi Pou Colomer
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Mercè Masferrer Valentí i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
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