Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balenes al MontgríMor Salomó MarquèsEstafa a PalamósHabitatges turísticsVeneçuelaPau CubarsíMundial futbol
instagramlinkedin

Necrològiques del 26 de juny

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Fernando Gutiérrez Medina

Fernando Gutiérrez Medina / .

José García Matas

José García Matas / .

Josep Roura Gusó

Josep Roura Gusó / .

Salomó Marquès Sureda

Salomó Marquès Sureda / .

LBONS

Roser Llover Butxosa

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Pere Baró Martí. Residia a Albons.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat d’Albons.

BESALÚ

Teresa Oliveras Ferrés

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Gironell Compta. Residia a Besalú.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Beuda.

BLANES

Margarita Nonell Esteve

Ha mort als 81 anys. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia la Sagrada Família de Blanes.

Mª Dolors Lorente Ferrer

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Enric Recio Romaguera. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Isabel Méndez Serrano

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Chertó Agramunt. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 1/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Sofia Sáenz Larios

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Caro Terrón i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

ESPOLLA

Joan Cristina Rivas

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Roura Saba i tenia dues filles. Residia a Espolla.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume d’Espolla.

FIGUERES

Maria Dolors Carbó i Jutglar, «Àvia Lolita»

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Fernandez i Gumbau i tenia un fill. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Ester Saez Barneda

Ha mort als 101 anys. Era vídua d’Agustí Bosch i Laporta i tenia un fill. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

FLAÇÀ

Anna Martí Moret

Ha mort als 66 anys. Residia a Flaçà.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.

GARRIGUELLA

Lluís Planas Bech

Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Garriguella.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.

GIRONA

Josep Bentué Bentué

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Dabau Angelats. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Fernando Gutiérrez Medina

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Teresa Ramirez Ruiz. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Germans Sabat de Girona.

Miquel Farreras Huguet

Ha mort als 89 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Salomó Marquès Sureda

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Montserrat Terrades Batlle. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

José García Matas

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Elisa Cebrián Gómez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

HOSTALRIC

Victor Alonso Garcia

Ha mort als 105 anys. Era vidu de Gregoria Domingo Domingo. Residia a Hostalric.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora d’Hostalric.

L’ESCALA

Oriol Panyella Ferreres

Ha mort als 63 anys. Era solter i tenia dos fills. Residia a l’Escala.

La cerimònia se celebrarà divendres, a les 7 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

MAÇANET DE LA SELVA

José Rando Pérez

Ha mort als 77 anys. Era vidu de Maria Isabel Santos. Residia a Maçanet de la Selva.

La cerimònia serà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

PALAFRUGELL

Joan Bosch Zafon

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Remei Funalleras Vila. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

ROSES

Saturnino Herrera Navio «Nino»

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Juana Segura Montesinos i tenia dos fills. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Arcadi Pou Colomer

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Mercè Masferrer Valentí i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

Notícies relacionades

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents