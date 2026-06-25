Necrològiques del 26 de juny
Consulta els obituaris d'aquest divendres
LBONS
Roser Llover Butxosa
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Pere Baró Martí. Residia a Albons.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat d’Albons.
BESALÚ
Teresa Oliveras Ferrés
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Gironell Compta. Residia a Besalú.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Beuda.
BLANES
Margarita Nonell Esteve
Ha mort als 81 anys. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia la Sagrada Família de Blanes.
Mª Dolors Lorente Ferrer
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Enric Recio Romaguera. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Isabel Méndez Serrano
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Chertó Agramunt. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 1/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Sofia Sáenz Larios
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Caro Terrón i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
ESPOLLA
Joan Cristina Rivas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Roura Saba i tenia dues filles. Residia a Espolla.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume d’Espolla.
FIGUERES
Maria Dolors Carbó i Jutglar, «Àvia Lolita»
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Fernandez i Gumbau i tenia un fill. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Ester Saez Barneda
Ha mort als 101 anys. Era vídua d’Agustí Bosch i Laporta i tenia un fill. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
FLAÇÀ
Anna Martí Moret
Ha mort als 66 anys. Residia a Flaçà.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
GARRIGUELLA
Lluís Planas Bech
Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Garriguella.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
GIRONA
Josep Bentué Bentué
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Dabau Angelats. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Fernando Gutiérrez Medina
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Teresa Ramirez Ruiz. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Germans Sabat de Girona.
Miquel Farreras Huguet
Ha mort als 89 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Salomó Marquès Sureda
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Montserrat Terrades Batlle. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
José García Matas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Elisa Cebrián Gómez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
HOSTALRIC
Victor Alonso Garcia
Ha mort als 105 anys. Era vidu de Gregoria Domingo Domingo. Residia a Hostalric.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora d’Hostalric.
L’ESCALA
Oriol Panyella Ferreres
Ha mort als 63 anys. Era solter i tenia dos fills. Residia a l’Escala.
La cerimònia se celebrarà divendres, a les 7 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
MAÇANET DE LA SELVA
José Rando Pérez
Ha mort als 77 anys. Era vidu de Maria Isabel Santos. Residia a Maçanet de la Selva.
La cerimònia serà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
PALAFRUGELL
Joan Bosch Zafon
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Remei Funalleras Vila. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
ROSES
Saturnino Herrera Navio «Nino»
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Juana Segura Montesinos i tenia dos fills. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Arcadi Pou Colomer
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Mercè Masferrer Valentí i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
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