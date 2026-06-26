Necrològiques del 27 de juny
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
BLANES
Miguel Vargas Martínez
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Trinidad López Barbero. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Blanes.
BESALÚ
Teresa Oliveras Ferrés
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Gironell Compta. Residia a Besalú.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Beuda.
BESCANÓ
Dolors Bayó Camps
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jordi Massaguer Torrent. Residia a Bescanó.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, al Tanatori de Girona.
CALDES DE MALAVELLA
Antonia Gallego Lacorte
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Joan Font Castells. Residia a Caldes de Malavella.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Sofia Sáenz Larios
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Caro Terrón i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Constantí Fontclara Genís «Cuns»
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Mª Pilar Palomeras Figa i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’1 de migdia, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
ESPOLLA
Joan Cristina Ribas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Roura Saba i tenia dues filles. Residia a Espolla.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume d’Espolla.
FLAÇÀ
Anna Martí Moret
Ha mort als 66 anys. Residia a Flaçà.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
FIGUERES
Joan Cristina Ribas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Roura Saba i tenia dues filles. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume d’Espolla.
GIRONA
Amelia Pérez Moreno
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Juan Risco González. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Josep Bentué Bentué
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Dabau Angelats. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Fernando Gutiérrez Medina
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Teresa Ramirez Ruiz. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Germans Sabat de Girona.
Francisco Márquez Álamo
Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al Tanatori de Girona.
José García Matas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Elisa Cebrián Gómez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Josep Maria Mundet de Pol
Ha mort als 92 anys. Era casat. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Mercè Tarrés Sala
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Josep Quintana Fullà. Residia a l’Escala.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
OLOT
Josefina Jutglar Bertran
Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri d’Olot.
Sabina Vilalta Batlle
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Ramon Puigvert Rodeja i tenia quatre filles. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.
PALAFRUGELL
Joan Bosch Zafon
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Remei Funalleras Vila. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
SALT
Salvador Corominas Fusté
Ha mort als 79 anys. Era vidu de Paquita Nieva Peral. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
SANTA PAU
Pere Triadú Falguera
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Aurora Costa Grabulosa i tenia una filla. Residia a Santa Pau.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau.
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