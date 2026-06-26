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Necrològiques del 27 de juny

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

BLANES

Miguel Vargas Martínez

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Trinidad López Barbero. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Blanes.

BESALÚ

Teresa Oliveras Ferrés

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Gironell Compta. Residia a Besalú.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Beuda.

BESCANÓ

Dolors Bayó Camps

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jordi Massaguer Torrent. Residia a Bescanó.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, al Tanatori de Girona.

CALDES DE MALAVELLA

Antonia Gallego Lacorte

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Joan Font Castells. Residia a Caldes de Malavella.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Sofia Sáenz Larios

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Caro Terrón i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Constantí Fontclara Genís «Cuns»

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Mª Pilar Palomeras Figa i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’1 de migdia, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.

ESPOLLA

Joan Cristina Ribas

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Roura Saba i tenia dues filles. Residia a Espolla.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume d’Espolla.

FLAÇÀ

Anna Martí Moret

Ha mort als 66 anys. Residia a Flaçà.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.

FIGUERES

Joan Cristina Ribas

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Roura Saba i tenia dues filles. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume d’Espolla.

GIRONA

Amelia Pérez Moreno

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Juan Risco González. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.

Josep Bentué Bentué

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Dabau Angelats. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Fernando Gutiérrez Medina

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Teresa Ramirez Ruiz. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Germans Sabat de Girona.

Francisco Márquez Álamo

Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al Tanatori de Girona.

José García Matas

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Elisa Cebrián Gómez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Josep Maria Mundet de Pol

Ha mort als 92 anys. Era casat. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Mercè Tarrés Sala

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Josep Quintana Fullà. Residia a l’Escala.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

OLOT

Josefina Jutglar Bertran

Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri d’Olot.

Sabina Vilalta Batlle

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Ramon Puigvert Rodeja i tenia quatre filles. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.

PALAFRUGELL

Joan Bosch Zafon

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Remei Funalleras Vila. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

SALT

Salvador Corominas Fusté

Ha mort als 79 anys. Era vidu de Paquita Nieva Peral. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

SANTA PAU

Pere Triadú Falguera

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Aurora Costa Grabulosa i tenia una filla. Residia a Santa Pau.

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La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau.

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