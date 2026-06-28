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Necrològiques del 28 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

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ANGLÈS

Enric Borrell Fauchs

Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BLANES

Miguel Vargas Martínez

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Trinidad López Barbero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

BESCANÓ

Dolors Bayó Camps

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jordi Massaguer Torrent. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

CALDES DE MALAVELLA

Antonia Gallego Lacorte

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Joan Font Castells. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Constantí Fontclara Genís. «Cuns»

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Mª Pilar Palomeras Figa i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2/4 d’1 de migdia, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.

GIRONA

Francisco Márquez Álamo

Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Joaquima Oliver Bosch

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Juncosa Bruna. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

L'ESCALA

Mercè Tarrés Sala

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Josep Quintana Fullà. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

OLOT

Sabina Vilalta Batlle

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Ramon Puigvert Rodeja i tenia quatre filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Juan Albacete Fernández

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Maria Padilla Martínez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Montserrat Abel Pibernat

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Enric Mainau Vila. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Jordi Madern Mas

Ha mort als 88 anys. Tenia un fill. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga.

VERGES

Teresa Güell Costa

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Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Motas Bombardó. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges.

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