Necrològiques del 28 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
ANGLÈS
Enric Borrell Fauchs
Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BLANES
Miguel Vargas Martínez
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Trinidad López Barbero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
BESCANÓ
Dolors Bayó Camps
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jordi Massaguer Torrent. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
CALDES DE MALAVELLA
Antonia Gallego Lacorte
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Joan Font Castells. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Constantí Fontclara Genís. «Cuns»
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Mª Pilar Palomeras Figa i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2/4 d’1 de migdia, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
GIRONA
Francisco Márquez Álamo
Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Joaquima Oliver Bosch
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Juncosa Bruna. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
L'ESCALA
Mercè Tarrés Sala
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Josep Quintana Fullà. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
OLOT
Sabina Vilalta Batlle
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Ramon Puigvert Rodeja i tenia quatre filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Juan Albacete Fernández
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Maria Padilla Martínez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Montserrat Abel Pibernat
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Enric Mainau Vila. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Jordi Madern Mas
Ha mort als 88 anys. Tenia un fill. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga.
VERGES
Teresa Güell Costa
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Motas Bombardó. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges.
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