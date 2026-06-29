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Necrològiques del 29 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

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ANGLÈS

Enric Borrell Fauchs

Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BORDILS

Francina Comalada Sanz

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Fuses Tohà. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.

CAMALLERA

Pep García Sánchez

Ha mort als 65 anys. Tenia dos fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Camallera.

GIRONA

Joaquima Oliver Bosch

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Juncosa Bruna. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LLAGOSTERA

Germán Fernández Sabio

Ha mort als 63 anys. Tenia dues filles. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Llagostera.

SALT

Eugeni Ventura Planas

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Carmen Torrent Coll. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Juan Albacete Fernández

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Maria Padilla Martínez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Montserrat Abel Pibernat

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Ha mort als 87 anys. Era casada amb Enric Mainau Vila. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.

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