Necrològiques del 29 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ANGLÈS
Enric Borrell Fauchs
Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BORDILS
Francina Comalada Sanz
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Fuses Tohà. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.
CAMALLERA
Pep García Sánchez
Ha mort als 65 anys. Tenia dos fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Camallera.
GIRONA
Joaquima Oliver Bosch
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Juncosa Bruna. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLAGOSTERA
Germán Fernández Sabio
Ha mort als 63 anys. Tenia dues filles. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Llagostera.
SALT
Eugeni Ventura Planas
Ha mort als 100 anys. Era vidu de Carmen Torrent Coll. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Juan Albacete Fernández
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Maria Padilla Martínez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Montserrat Abel Pibernat
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Enric Mainau Vila. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.
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