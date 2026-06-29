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Necrològiques del 30 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Anglès

Dolors Gassiot Carandell

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Ramon Oliva Vilaró. Residia a Cabrera de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Banyoles

Teresa Torrent Robert

Ha mort als 98 anys. Era soltera. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Aurelia Tarrés Darnés

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Lluís Martí Cros. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Manuela Remujo Sánchez

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pedro Bernabé Álvarez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Camallera

Pep García Sánchez

Ha mort als 65 anys. Tenia dos fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Camallera.

Girona

Joaquim Carreras March

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Enriqueta Tarrés Mención. Residia a GironaTerrades.

María Teresa López Barco

Ha mort als 65 anys. Era casada amb José Zazo Manzano. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Dolors Coronado Valera

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Espuña Casas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Maçanet de la Selva

Josep Tauler Alió

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Maria del Pilar Puig Godoy i tenia dos fills. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia serà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al anatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Jeronima Moreno Cañas

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Agustín Calasanz i tenia tres fills. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Olot

Carlos Granados Sau

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Roser Roura Espanyol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.

Palafrugell

Rafa Merino Marcos

Ha mort als 67 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Riumors

Rosa Calsat Pujadas

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Ayats Guillot i tenia dos fills. Residia a Riumors. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Salt

Eugeni Ventura Planas

Ha mort als 100 anys. Era vidu de Carmen Torrent Coll. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Montserrat Freixa Casas

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Isidre Galceran Solà. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Sant Julià de Ramis

Francisco Ortuño Partal

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Ha mort als 84 anys. Era casat amb Irene Caderot González. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 1/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

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