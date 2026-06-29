Necrològiques del 30 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Anglès
Dolors Gassiot Carandell
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Ramon Oliva Vilaró. Residia a Cabrera de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Banyoles
Teresa Torrent Robert
Ha mort als 98 anys. Era soltera. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Aurelia Tarrés Darnés
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Lluís Martí Cros. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Manuela Remujo Sánchez
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pedro Bernabé Álvarez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Camallera
Pep García Sánchez
Ha mort als 65 anys. Tenia dos fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Camallera.
Girona
Joaquim Carreras March
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Enriqueta Tarrés Mención. Residia a GironaTerrades.
María Teresa López Barco
Ha mort als 65 anys. Era casada amb José Zazo Manzano. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Dolors Coronado Valera
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Espuña Casas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Maçanet de la Selva
Josep Tauler Alió
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Maria del Pilar Puig Godoy i tenia dos fills. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia serà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al anatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Jeronima Moreno Cañas
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Agustín Calasanz i tenia tres fills. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Olot
Carlos Granados Sau
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Roser Roura Espanyol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.
Palafrugell
Rafa Merino Marcos
Ha mort als 67 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Riumors
Rosa Calsat Pujadas
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Ayats Guillot i tenia dos fills. Residia a Riumors. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Salt
Eugeni Ventura Planas
Ha mort als 100 anys. Era vidu de Carmen Torrent Coll. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Montserrat Freixa Casas
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Isidre Galceran Solà. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Sant Julià de Ramis
Francisco Ortuño Partal
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Irene Caderot González. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 1/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
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