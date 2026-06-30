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Necrològiques de l'1 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Josep Casademont

Josep Casademont / .

Joaquim carreras

Joaquim carreras / .

Pedro Padilla

Pedro Padilla / .

Banyoles

Teresa Torrent Robert

Ha mort als 98 anys. Era soltera. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

José Antonio Alonso Delgado

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Piedad Ocaña Aguilera i tenia tres fills. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

Caldes de Malavella

Adolf Aymerich Olle

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Rosa Soler Rovira. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Girona

Dolors Coronado Valera

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Espuña Casas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Joaquim Carreras March

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Enriqueta Tarrés Mención. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a l’Església parroquial Santa Cecília de Terrades.

Maçanet de la Selva

Maria Teresa Pons Esqueu

Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Llorenç - Maçanet de la Selva.

Olot

Carlos Granados Sau

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Roser Roura Espanyol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.

Ramon Puigdemont Casacuberta

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Montserrat Ginesta Castellà i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri d’Olot.

Palafrugell

Rafa Merino Marcos

Ha mort als 67 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Maria Torrent Casals

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Ramón Albó Anguera. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

Salt

Montserrat Freixa Casas

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Isidre Galceran Solà. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Sant Feliu de Guíxols

Pedro Padilla Jareño

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Bárbara Richart Martínez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Bernard Henri Coeurjoly

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Isabel Feliu Bonavia i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 5 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Jordi Desvalls

Josep Casademont Romaguera

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Ha mort als 80 anys. Residia a Sant Jordi Desvalls. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

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