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Necrològiques del 2 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Calella de Palafrugell

Maria Torrent Casals

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Ramón Albó Anguera. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

Empuriabrava

Jose Ignacio Placer Rodriguez

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Montse Ramon Olmedo. Residia a Empuriabrava. Serà inhumat al cem. d’El Carmen de Valladolid.

Girona

Silvana Magaldi Bosch

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Carlos Ruiz Soriano. Residia a Girona.

Llabià

Salvi Mir Darnaculleta

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Remei Cendra Cals. Residia a Llabià. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Llabià.

Olot

Ramon Puigdemont Casacuberta

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Montserrat Ginesta Castellà i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri d’Olot.

Amalia Del Pozo Pérez

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Simón Martí Cordonet i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

Berta Moret Rigola

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jaume Solé Milà i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

Palafrugell

Maria Torrent Casals

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Ramón Albó Anguera. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

Riudarenes

Antonia Santos Vázquez

Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Eduardo Gómez González. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Sant Feliu de Guíxols

Pedro Padilla Jareño

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Bárbara Richart Martínez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Bernard Henri Coeurjoly

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Isabel Feliu Bonavia i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Gregori

Juan Carreras Badosa

Ha mort als 95 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Gregori.

Sant Jordi Desvalls

Josep Casademont Romaguera

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Ha mort als 80 anys. Residia a Sant Jordi Desvalls. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

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