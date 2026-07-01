Necrològiques del 2 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Calella de Palafrugell
Maria Torrent Casals
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Ramón Albó Anguera. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
Empuriabrava
Jose Ignacio Placer Rodriguez
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Montse Ramon Olmedo. Residia a Empuriabrava. Serà inhumat al cem. d’El Carmen de Valladolid.
Girona
Silvana Magaldi Bosch
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Carlos Ruiz Soriano. Residia a Girona.
Llabià
Salvi Mir Darnaculleta
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Remei Cendra Cals. Residia a Llabià. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Llabià.
Olot
Ramon Puigdemont Casacuberta
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Montserrat Ginesta Castellà i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri d’Olot.
Amalia Del Pozo Pérez
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Simón Martí Cordonet i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Berta Moret Rigola
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jaume Solé Milà i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
Palafrugell
Maria Torrent Casals
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Ramón Albó Anguera. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
Riudarenes
Antonia Santos Vázquez
Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Eduardo Gómez González. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Sant Feliu de Guíxols
Pedro Padilla Jareño
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Bárbara Richart Martínez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Bernard Henri Coeurjoly
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Isabel Feliu Bonavia i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Gregori
Juan Carreras Badosa
Ha mort als 95 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Gregori.
Sant Jordi Desvalls
Josep Casademont Romaguera
Ha mort als 80 anys. Residia a Sant Jordi Desvalls. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
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