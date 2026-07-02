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Necrològiques del 3 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Silvana Magaldi

Silvana Magaldi / .

Girona

Robert Ballester Salvador

Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.

Josefa Pizarro González

Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Antonio Albarrán Arévalo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Jesús Gil Martínez

Ha mort als 76 anys. Era vidu de Trinidad Navarrete Martil. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

Olot

Conxita Esteban Medrano

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Vicente Pla Batlle i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Enric Prat Plana

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Galceran Ayats i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Sant Feliu de Guíxols

Albert Moreno Sayós

Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Gregori

Juan Carreras Badosa

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Ha mort als 95 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Gregori.

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