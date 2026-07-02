Necrològiques del 3 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Girona
Robert Ballester Salvador
Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Josefa Pizarro González
Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Antonio Albarrán Arévalo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Jesús Gil Martínez
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Trinidad Navarrete Martil. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
Olot
Conxita Esteban Medrano
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Vicente Pla Batlle i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Enric Prat Plana
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Galceran Ayats i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Sant Feliu de Guíxols
Albert Moreno Sayós
Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Gregori
Juan Carreras Badosa
Ha mort als 95 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Gregori.
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