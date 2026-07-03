Necrològiques del 4 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Girona
Josefa Pizarro González
Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Antonio Albarrán Arévalo. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Jesús Gil Martínez
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Trinidad Navarrete Martil. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
Porqueres
Natàlia Comas Espuña
Ha mort als 85 anys. Era vídua de José Márquez Muñoz. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.
Sant Feliu de Guíxols
Albert Moreno Sayós
Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Pepe Donaire Santiago
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Kiko García Martínez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Jordi Desvalls
Dolors Trull Frou
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Pou Juanola. Residia a Sant Jordi Desvalls. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.
Santa Cristina d’Aro
Roser Vilà Marquès
Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Batlle Sayols i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Vilabertran
Marcel Hilari Oriol
Ha mort als 95 anys. Era vidu de M. Teresa Rigat Barceló i tenia una filla. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
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