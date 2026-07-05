Necrològiques del 5 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
BLANES
Francisco Floro Palomares
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Francisca Morcillo Palomares. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Teresa de Blanes.
Fina Baltrons Mas
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Rafael Torroella Riera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Blanes.
BREDA
Francesc Fernandez Clos
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Laura Martin Jovani. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2/4 d’11 del matí, al Tanatori de Breda.
ESCLANYÀ
Tina Nieto Bustillo
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Cipri Benito García. Residia a Esclanyà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
GIRONA
Bárbara Mas Rabull
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Isidre Joan Tarrés. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.
Emparo Ribugent Pagès
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francesc Fàbregas Masallera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.
OLOT
Eduardo Ramírez Cobos
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Paquita López Canaleta i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Capella del cementiri municipal d’Olot.
Joan Ferrés Codony
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carme Puigdevall Massegú i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAMÓS
Isabel Cano Ortiz
Ha mort als 95 anys. Era casada amb Jose Contreras Martos. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Palamós.
SALT
Antonia Álvarez Exposito
Ha mort als 60 anys. Era casada amb Blas Rivas Mendoza. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al Tanatori de Salt.
SANT FELIU GUÍXOLS
Angela Clemente Navarro
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Juan Bautista Muñoz Abellan i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 5 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Enric Guix Coll
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Overqui Feliz Feliz. Residia a Santa Coloma de Farners. La incineració sense cerimònia tindrà lloc demà dilluns, a les 2/4 de 4 de la tarda, al crematori Mémora de Girona.
SANTA CRISTINA D'ARO
Roser Vilà Marquès
Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Batlle Sayols i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
VILABERTRAN
Marcel Hilari Oriol
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Mª Teresa Rigat Barceló i tenia una filla. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
VILAMALLA
Anna Maria Bos Camps
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Josep Maria Ros Pascual i tenia un fill. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
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