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Necrològiques del 5 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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BLANES

Francisco Floro Palomares

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Francisca Morcillo Palomares. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Teresa de Blanes.

Fina Baltrons Mas

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Rafael Torroella Riera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Blanes.

BREDA

Francesc Fernandez Clos

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Laura Martin Jovani. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2/4 d’11 del matí, al Tanatori de Breda.

ESCLANYÀ

Tina Nieto Bustillo

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Cipri Benito García. Residia a Esclanyà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

GIRONA

Bárbara Mas Rabull

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Isidre Joan Tarrés. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.

Emparo Ribugent Pagès

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francesc Fàbregas Masallera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.

OLOT

Eduardo Ramírez Cobos

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Paquita López Canaleta i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Capella del cementiri municipal d’Olot.

Joan Ferrés Codony

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carme Puigdevall Massegú i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAMÓS

Isabel Cano Ortiz

Ha mort als 95 anys. Era casada amb Jose Contreras Martos. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Palamós.

SALT

Antonia Álvarez Exposito

Ha mort als 60 anys. Era casada amb Blas Rivas Mendoza. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al Tanatori de Salt.

SANT FELIU GUÍXOLS

Angela Clemente Navarro

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Juan Bautista Muñoz Abellan i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 5 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Enric Guix Coll

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Overqui Feliz Feliz. Residia a Santa Coloma de Farners. La incineració sense cerimònia tindrà lloc demà dilluns, a les 2/4 de 4 de la tarda, al crematori Mémora de Girona.

SANTA CRISTINA D'ARO

Roser Vilà Marquès

Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Batlle Sayols i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

VILABERTRAN

Marcel Hilari Oriol

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Mª Teresa Rigat Barceló i tenia una filla. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

VILAMALLA

Anna Maria Bos Camps

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Ha mort als 78 anys. Era vídua de Josep Maria Ros Pascual i tenia un fill. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

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