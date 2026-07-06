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Necrològiques del 6 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

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ARBÚCIES

Maria Clapés Portell

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Crusellas Garriga. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori d’Arbúcies.

BESCANÓ

Josep Collell Salavedra

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Rosa Puig Casas. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

BLANES

Fina Baltrons Mas

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Rafael Torroella Riera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Blanes.

CALELLA

Enric Guillem Bosch

Ha mort als 77 anys. Era vidu. Residia a Calella. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.

ESCLANYÀ

Tina Nieto Bustillo

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Cipri Benito García. Residia a Esclanyà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

FIGUERES

Josep Gironés i Cané

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Carolina Pons Massot i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.

GIRONA

Bárbara Mas Rabull

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Isidre Joan Tarrés. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.

Emparo Ribugent Pagès

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francesc Fàbregas Masallera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.

Josep Suy Ferrer

Ha mort als 100 anys. Era casat amb Mercè Miralles i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Girona.

Victoriana Angulo Gallego

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Rufino Machín Pastor. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

Juan Carlos Fideu Calixto

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Rosa Quiñones Sánchez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.

Montserrat Mascort Vidal

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Amadeu Masferrer Tolosa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LLADÓ

Roser Ordis Vila

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Güell Pérez i tenia cinc fills. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 7 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Lladó.

OLOT

Joan Ferrés Codony

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carme Puigdevall Massegú i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Antonio Nieto Franco

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Maria Ángel Gómez Navarro. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Lluís Alsina Pruneda

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Juanita Montero Varea. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.

SANTA CRISTINA D'ARO

Pere Real Valls

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Montserrat Miquel Vicens i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Enric Guix Coll

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Ha mort als 87 anys. Era casat amb Overqui Feliz Feliz. Residia a Santa Coloma de Farners. La incineració sense cerimònia tindrà lloc avui dilluns, a les 2/4 de 4 de la tarda, al crematori Mémora de Girona.

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