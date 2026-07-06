Necrològiques del 6 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ARBÚCIES
Maria Clapés Portell
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Crusellas Garriga. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori d’Arbúcies.
BESCANÓ
Josep Collell Salavedra
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Rosa Puig Casas. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
BLANES
Fina Baltrons Mas
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Rafael Torroella Riera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Blanes.
CALELLA
Enric Guillem Bosch
Ha mort als 77 anys. Era vidu. Residia a Calella. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.
ESCLANYÀ
Tina Nieto Bustillo
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Cipri Benito García. Residia a Esclanyà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
FIGUERES
Josep Gironés i Cané
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Carolina Pons Massot i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.
GIRONA
Bárbara Mas Rabull
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Isidre Joan Tarrés. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.
Emparo Ribugent Pagès
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francesc Fàbregas Masallera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.
Josep Suy Ferrer
Ha mort als 100 anys. Era casat amb Mercè Miralles i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Girona.
Victoriana Angulo Gallego
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Rufino Machín Pastor. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.
Juan Carlos Fideu Calixto
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Rosa Quiñones Sánchez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.
Montserrat Mascort Vidal
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Amadeu Masferrer Tolosa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLADÓ
Roser Ordis Vila
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Güell Pérez i tenia cinc fills. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 7 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Lladó.
OLOT
Joan Ferrés Codony
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carme Puigdevall Massegú i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Antonio Nieto Franco
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Maria Ángel Gómez Navarro. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Lluís Alsina Pruneda
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Juanita Montero Varea. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.
SANTA CRISTINA D'ARO
Pere Real Valls
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Montserrat Miquel Vicens i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Enric Guix Coll
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Overqui Feliz Feliz. Residia a Santa Coloma de Farners. La incineració sense cerimònia tindrà lloc avui dilluns, a les 2/4 de 4 de la tarda, al crematori Mémora de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Un veí de Calonge amb la casa cremada: 'Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes