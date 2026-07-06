Necrològiques del 7 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ARBÚCIES
Carme Carós Juanhuix
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Salvador Carbonell Busquets. Residia a Arbúcies.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
BANYOLES
Rosa Pujol Vilar
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Rafel Oller Brunet. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BLANES
Yolanda Roig Clavijos
Ha mort als 56 anys. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CALELLA
Enric Guillem Bosch
Ha mort als 77 anys. Era vidu. Residia a Calella.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.
GIRONA
Juan Carlos Fideu Calixto
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Rosa Quiñones Sánchez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.
Montserrat Mascort Vidal
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Amadeu Masferrer Tolosa. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Cristina Serrano Cruz
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Juan Simon Bermejo. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
LLADÓ
Roser Ordis Vila
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Güell Pérez i tenia cinc fills. Residia a Lladó.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 7 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Lladó.
OLOT
Trinitat Pujol Bartolich
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Rafel Sabatés Bruns i tenia dos fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Antonio Nieto Franco
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Maria Ángel Gómez Navarro. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Lluís Alsina Pruneda
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Juanita Montero Varea. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Enriqueta Pascal Vila
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Salvador Sala Solergastó i tenia tres filles. Residia a Sant Feliu de Pallerols.
La cerimònia serà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Feliu de Pallerols.
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