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Necrològiques del 7 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Montserrat Mascort Vidal

Montserrat Mascort Vidal / .

ARBÚCIES

Carme Carós Juanhuix

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Salvador Carbonell Busquets. Residia a Arbúcies.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BANYOLES

Rosa Pujol Vilar

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Rafel Oller Brunet. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BLANES

Yolanda Roig Clavijos

Ha mort als 56 anys. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CALELLA

Enric Guillem Bosch

Ha mort als 77 anys. Era vidu. Residia a Calella.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.

GIRONA

Juan Carlos Fideu Calixto

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Rosa Quiñones Sánchez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.

Montserrat Mascort Vidal

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Amadeu Masferrer Tolosa. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Cristina Serrano Cruz

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Juan Simon Bermejo. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

LLADÓ

Roser Ordis Vila

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Güell Pérez i tenia cinc fills. Residia a Lladó.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 7 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Lladó.

OLOT

Trinitat Pujol Bartolich

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Rafel Sabatés Bruns i tenia dos fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Antonio Nieto Franco

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Maria Ángel Gómez Navarro. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Lluís Alsina Pruneda

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Juanita Montero Varea. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Enriqueta Pascal Vila

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Salvador Sala Solergastó i tenia tres filles. Residia a Sant Feliu de Pallerols.

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La cerimònia serà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Feliu de Pallerols.

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