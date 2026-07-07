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Necrològiques del 8 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Conxita Sanz Mendoza

Conxita Sanz Mendoza / .

ARGELAGUER

Roser Dorca Palomer

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Vila Balateu i tenia dos fills. Residia a Argelaguer.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria d’Argelaguer.

BLANES

Ana Rodríguez Moreno

Ha mort als 73 anys. Era vídua de José Luque García. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

FIGUERES

Joan Vehí Pastoret

Ha mort als 89 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

GIRONA

Genoveva Muñoz Cortés

Ha mort als 68 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.

LLAMBILLES

Rosa Bonfill Planchart

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Antonio Casals Pujals. Residia a Llambilles.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

OLOT

Jaume Pagès Colom

Ha mort als 74 anys. Tenia cinc fills. Residia a Olot.

Fina Roca Cambras

Ha mort als 78 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Antonio Nieto Franco

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Maria Ángel Gómez Navarro. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

PALS

André Heylen

Ha mort als 82 anys. Era vidu. Residia a Pals.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SALT

Emilia Calvete Prior

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Porras Pérez. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

SANT ESTEVE D’EN BAS

Salvador Bosch Llorà

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Catalina Canals Arimany i tenia dos fills. Residia a Sant Esteve d’en Bas.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Conxita Sanz Mendoza

Ha mort als 90 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols.

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La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.

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