Necrològiques del 8 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
ARGELAGUER
Roser Dorca Palomer
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Vila Balateu i tenia dos fills. Residia a Argelaguer.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria d’Argelaguer.
BLANES
Ana Rodríguez Moreno
Ha mort als 73 anys. Era vídua de José Luque García. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
FIGUERES
Joan Vehí Pastoret
Ha mort als 89 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
GIRONA
Genoveva Muñoz Cortés
Ha mort als 68 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.
LLAMBILLES
Rosa Bonfill Planchart
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Antonio Casals Pujals. Residia a Llambilles.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
OLOT
Jaume Pagès Colom
Ha mort als 74 anys. Tenia cinc fills. Residia a Olot.
Fina Roca Cambras
Ha mort als 78 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Antonio Nieto Franco
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Maria Ángel Gómez Navarro. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
PALS
André Heylen
Ha mort als 82 anys. Era vidu. Residia a Pals.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SALT
Emilia Calvete Prior
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Porras Pérez. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
SANT ESTEVE D’EN BAS
Salvador Bosch Llorà
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Catalina Canals Arimany i tenia dos fills. Residia a Sant Esteve d’en Bas.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Conxita Sanz Mendoza
Ha mort als 90 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.
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