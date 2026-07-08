Necrològiques del 9 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
BANYOLES
Nicolau Planas Parella
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Teresa Ginjaume Reig. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BLANES
Jordi Carreño Sánchez
Ha mort als 74 anys. Era casat amb María Isabel Arroyo Vázquez. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.
CAMALLERA
Anna Lozano Zamora
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Romà Barrada i no tenia fills. Residia a Camallera.
La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llampaies.
CASSÀ DE LA SELVA
Josep Esgleyes Ribas
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Banal Elias. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Anna González Cordero
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Xavi Saéz Marín i tenia tres fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Joan Vehí Pastoret
Ha mort als 89 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Gabriel Vaquero Granollers
Ha mort als 76 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
GIRONA
Genoveva Muñoz Cortés
Ha mort als 68 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.
OLOT
María Artacho Manzano
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Peláez Torralbo i tenia tres fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, dia 9 de juliol, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
PALAFRUGELL
Antonio Nieto Franco
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Maria Ángel Gómez Navarro. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Maria Marca Güell
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francesc Mateu Vidal. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.
PALS
André Heylen
Ha mort als 82 anys. Era vidu. Residia a Pals.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Miquel López Cateura
Ha mort als 49 anys. Residia a Pals.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Antonio Tortosa Domingo
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Antonia Campillo Espejo i tenia un fill. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
SALT
Miquel Figueras Bosch
Ha mort als 88 anys. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SERINYÀ
Joaquim Moncanut Juanola
Ha mort als 91 anys. Era solter. Residia a Serinyà.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Serinyà.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Julio Pérez Martínez
Ha mort als 91 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT HILARI SACALM
Neus Ribot Tresserras
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Jose Coll Danes. Residia a Sant Hilari Sacalm.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, al cementiri de Sant Hilari Sacalm.
SARRIÀ DE TER
Pilar Pairet Pairet
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Condom Heras. Residia a Sarrià de Ter.
Subscriu-te per seguir llegint
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
- Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
- El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
- Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies