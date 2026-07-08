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Necrològiques del 9 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

BANYOLES

Nicolau Planas Parella

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Teresa Ginjaume Reig. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BLANES

Jordi Carreño Sánchez

Ha mort als 74 anys. Era casat amb María Isabel Arroyo Vázquez. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

CAMALLERA

Anna Lozano Zamora

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Romà Barrada i no tenia fills. Residia a Camallera.

La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llampaies.

CASSÀ DE LA SELVA

Josep Esgleyes Ribas

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Banal Elias. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

FIGUERES

Anna González Cordero

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Xavi Saéz Marín i tenia tres fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Joan Vehí Pastoret

Ha mort als 89 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Gabriel Vaquero Granollers

Ha mort als 76 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

GIRONA

Genoveva Muñoz Cortés

Ha mort als 68 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.

OLOT

María Artacho Manzano

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Peláez Torralbo i tenia tres fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, dia 9 de juliol, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

PALAFRUGELL

Antonio Nieto Franco

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Maria Ángel Gómez Navarro. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Maria Marca Güell

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francesc Mateu Vidal. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.

PALS

André Heylen

Ha mort als 82 anys. Era vidu. Residia a Pals.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Miquel López Cateura

Ha mort als 49 anys. Residia a Pals.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Antonio Tortosa Domingo

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Antonia Campillo Espejo i tenia un fill. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

SALT

Miquel Figueras Bosch

Ha mort als 88 anys. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SERINYÀ

Joaquim Moncanut Juanola

Ha mort als 91 anys. Era solter. Residia a Serinyà.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Serinyà.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Julio Pérez Martínez

Ha mort als 91 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT HILARI SACALM

Neus Ribot Tresserras

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Jose Coll Danes. Residia a Sant Hilari Sacalm.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, al cementiri de Sant Hilari Sacalm.

SARRIÀ DE TER

Pilar Pairet Pairet

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Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Condom Heras. Residia a Sarrià de Ter.

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