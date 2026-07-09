Necrològiques del 10 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
ARBÚCIES
Ramon Botifoll Cuberta
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Maria Carme Planas Garolera i tenia una filla. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al Crematori Mémora de Salt.
BANYOLES
Manolo Martinez Ortega
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Regina García Rojas. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
BELLCAIRE
Dolors Capdeferro Estruch
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Josep Bonany Prim. Residia a Bellcaire.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
BLANES
Elvira Martínez Corripio
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Rafael Riera Ramos. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
CAMALLERA
Anna Lozano Zamora
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Romà Barrada i no tenia fills. Residia a Camallera.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llampaies.
EMPURIABRAVA
Antonia Danes Mares
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Salvador Ribera Costal. Residia a Empuriabrava.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria Assumpta de Roses.
GIRONA
Manel Rebollo Pascual
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Mariana Santos Martinez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
L’ARMENTERA
Paco Ramos Ramos
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosa Geli Anglada i tenia dues filles. Residia a l’Armentera.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
MONTAGUT
Pepita Serra Espígul
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Lluís Servosa Vila i tenia un fill. Residia a Montagut i Oix.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església de Sant Pere de Montagut.
OLOT
Francisca Ruiz Parejo
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Donato Rodríguez Mateo i tenia quatre fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.
PALS
Miquel López Cateura
Ha mort als 49 anys. Residia a Pals.
La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Antonio Ramada Torner
Ha mort als 62 anys. Era solter. Residia a Roses.
SANT CLIMENT DE PERALTA
Antonia Reches Marti
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Nicolau Solivera Alsina. Residia a Sant Climent de Peralta.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al Cementiri de Peratallada.
SANT HILARI SACALM
Neus Ribot Tresserras
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Jose Coll Danes. Residia a Sant Hilari Sacalm.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, al cementiri de Sant Hilari Sacalm.
SARRIÀ DE TER
Pilar Pairet Pairet
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Condom Heras. Residia a Sarrià de Ter.
ULLÀ
Joan Bartoli Roca
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Montserrat Martínez Reche. Residia a Ullà.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Sant Miquel de Setcases.
VILAJUÏGA
Maria Rigall Espígul
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Gaspar Casadevall. Residia a Vilajuïga.
La cerimònia serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Vilajuïga.
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