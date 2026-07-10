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Necrològiques del 11 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Domingo Campeny Callicó

Domingo Campeny Callicó / .

Francisco Ramos Vázquez

Francisco Ramos Vázquez / .

Mercedes Yepes Turpín

Mercedes Yepes Turpín / .

ARBÚCIES

Ramon Botifoll Cuberta

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Maria Carme Planas Garolera i tenia una filla. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al Crematori Mémora de Salt.

BANYOLES

Manolo Martinez Ortega

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Regina García Rojas. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

BELLCAIRE

Dolors Capdeferro Estruch

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Josep Bonany Prim. Residia a Bellcaire.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

BLANES

Elvira Martínez Corripio

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Rafael Riera Ramos. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

CAMALLERA

Anna Lozano Zamora

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Romà Barrada i no tenia fills. Residia a Camallera.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llampaies.

EMPURIABRAVA

Antonia Danes Mares

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Salvador Ribera Costal. Residia a Empuriabrava.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria Assumpta de Roses.

GIRONA

Manel Rebollo Pascual

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Mariana Santos Martinez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

L’ARMENTERA

Paco Ramos Ramos

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosa Geli Anglada i tenia dues filles. Residia a l’Armentera.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

MONTAGUT

Pepita Serra Espígul

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Lluís Servosa Vila i tenia un fill. Residia a Montagut i Oix.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església de Sant Pere de Montagut.

OLOT

Francisca Ruiz Parejo

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Donato Rodríguez Mateo i tenia quatre fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.

PALS

Miquel López Cateura

Ha mort als 49 anys. Residia a Pals.

La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Antonio Ramada Torner

Ha mort als 62 anys. Era solter. Residia a Roses.

SANT CLIMENT DE PERALTA

Antonia Reches Marti

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Nicolau Solivera Alsina. Residia a Sant Climent de Peralta.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al Cementiri de Peratallada.

SANT HILARI SACALM

Neus Ribot Tresserras

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Jose Coll Danes. Residia a Sant Hilari Sacalm.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, al cementiri de Sant Hilari Sacalm.

SARRIÀ DE TER

Pilar Pairet Pairet

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Condom Heras. Residia a Sarrià de Ter.

ULLÀ

Joan Bartoli Roca

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Montserrat Martínez Reche. Residia a Ullà.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Sant Miquel de Setcases.

VILAJUÏGA

Maria Rigall Espígul

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Gaspar Casadevall. Residia a Vilajuïga.

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La cerimònia serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Vilajuïga.

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