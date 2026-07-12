Necrològiques del 12 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
BANYOLES
Núria Jordà Gratacós
Ha mort als 66 anys. Era casada amb Miquel Planas Sanmartí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al Tanatori de Banyoles.
BESCANÓ
Joaquim Camps Bohigas
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Pepita Rafart Masó. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Salt.
BORRASSÀ
Albert Lara Joher
Ha mort als 49 anys. Era parella de Vanessa i tenia dos fills. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
ESPOLLA
Teresa Ayach Cos
Ha mort als 90 anys. Era vídua de José Martínez Pérez. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a l’Oratori Àltima de Figueres.
FIGUERES
Isabel Sevillano Herrera
Ha mort als 91 anys. Era vídua de José María López Peña i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Francisco Ramos Vázquez
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Petri Parra Barragán. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Joan Torrent Cristià
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carme Gallostra Fornells. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L'ESCALA
José Morcillo Árbol
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Dolores López Soria. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora Girona.
L'ESTARTIT
Anna Burgués Villena
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Genís Dalmau Suñer. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Carmen Blanco Castro
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francesc Figueras Brugués. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.
PALS
Maria Parals Barceló
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Pigem Ribas. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.
ROSES
Encarna Guzmán López
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Juan Rodríguez Agüera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Roses.
SALT
Mercedes Yepes Turpín
Ha mort als 75 anys. Era vídua de Luís Rodríguez Figueroa. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Maria Jorquera Mejías
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Valls Horta i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VILAFANT
Elena Jiménez Fernández
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ramón Estévez Abarca i tenia una filla. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
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