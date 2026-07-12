Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
notes de talljudici ciclista Àngelsincendi Almeriavia ferrada Sant FeliuCarles Puigdemontradars Gironaagenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Necrològiques del 12 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

.

. / .

BANYOLES

Núria Jordà Gratacós

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Miquel Planas Sanmartí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al Tanatori de Banyoles.

BESCANÓ

Joaquim Camps Bohigas

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Pepita Rafart Masó. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Salt.

BORRASSÀ

Albert Lara Joher

Ha mort als 49 anys. Era parella de Vanessa i tenia dos fills. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

ESPOLLA

Teresa Ayach Cos

Ha mort als 90 anys. Era vídua de José Martínez Pérez. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a l’Oratori Àltima de Figueres.

FIGUERES

Isabel Sevillano Herrera

Ha mort als 91 anys. Era vídua de José María López Peña i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Francisco Ramos Vázquez

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Petri Parra Barragán. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Joan Torrent Cristià

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carme Gallostra Fornells. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L'ESCALA

José Morcillo Árbol

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Dolores López Soria. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora Girona.

L'ESTARTIT

Anna Burgués Villena

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Genís Dalmau Suñer. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Carmen Blanco Castro

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francesc Figueras Brugués. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.

PALS

Maria Parals Barceló

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Pigem Ribas. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.

ROSES

Encarna Guzmán López

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Juan Rodríguez Agüera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Roses.

SALT

Mercedes Yepes Turpín

Ha mort als 75 anys. Era vídua de Luís Rodríguez Figueroa. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Jorquera Mejías

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Valls Horta i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VILAFANT

Elena Jiménez Fernández

Notícies relacionades

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ramón Estévez Abarca i tenia una filla. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents