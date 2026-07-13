Necrològiques del 13 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
BESCANÓ
Joaquim Camps Bohigas
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Pepita Rafart Masó. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Salt.
BORRASSÀ
Albert Lara Joher
Ha mort als 49 anys. Era parella de Vanessa i tenia dos fills. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Isabel Sevillano Herrera
Ha mort als 91 anys. Era vídua de José María López Peña i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Joan Costa Pla
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Cristina Barnola Parramon. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.
Joan Vidal Xifra
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Rosa Trill Güell. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a dos quarts de 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Mercè Casamajor Colls
Ha mort als 60 anys. Era divorciada. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
L'ESTARTIT
Anna Burgués Villena
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Genís Dalmau Suñer. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
Enriqueta Bartomeu Nuet
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Muñoz Pibernus. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Torroella de Montgrí.
OLOT
Francesc Clavaguera Riera
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Margarita Castells Bonet i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfor Les Fonts.
PORQUERES
Jaume Tarradas Clotas
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Reñé Mitjà. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al Tanatori de Banyoles.
QUART
José Hinojosa Páez
Ha mort als 83 anys. Residia a Palol d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Girona.
ROSES
Encarna Guzmán López
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Juan Rodríguez Agüera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori Mémora de Roses.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Maria Jorquera Mejías
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Valls Horta i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SARRIÀ DE TER
Pere Sala Pueyo
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Dolors López Sicilia. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
SILS
Herminia Esteban Porras
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Adroguer Vall·llosera i tenia tres filles. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 9 del matí, a la parròquia de Sils.
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