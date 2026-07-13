Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
govern Gironapiscina LlagosteraAP-7Carles Puigdemontonada de calorCarles Puigdemontincendi AlmeriaMundial futbol
instagramlinkedin

Necrològiques del 13 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

.

. / .

.

. / .

.

. / .

BESCANÓ

Joaquim Camps Bohigas

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Pepita Rafart Masó. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Salt.

BORRASSÀ

Albert Lara Joher

Ha mort als 49 anys. Era parella de Vanessa i tenia dos fills. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Isabel Sevillano Herrera

Ha mort als 91 anys. Era vídua de José María López Peña i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Joan Costa Pla

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Cristina Barnola Parramon. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.

Joan Vidal Xifra

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Rosa Trill Güell. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a dos quarts de 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Mercè Casamajor Colls

Ha mort als 60 anys. Era divorciada. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

L'ESTARTIT

Anna Burgués Villena

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Genís Dalmau Suñer. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.

Enriqueta Bartomeu Nuet

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Muñoz Pibernus. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Torroella de Montgrí.

OLOT

Francesc Clavaguera Riera

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Margarita Castells Bonet i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfor Les Fonts.

PORQUERES

Jaume Tarradas Clotas

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Reñé Mitjà. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al Tanatori de Banyoles.

QUART

José Hinojosa Páez

Ha mort als 83 anys. Residia a Palol d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Girona.

ROSES

Encarna Guzmán López

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Juan Rodríguez Agüera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori Mémora de Roses.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Jorquera Mejías

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Valls Horta i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SARRIÀ DE TER

Pere Sala Pueyo

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Dolors López Sicilia. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

SILS

Herminia Esteban Porras

Notícies relacionades

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Adroguer Vall·llosera i tenia tres filles. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 9 del matí, a la parròquia de Sils.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents