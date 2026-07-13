Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pere Albólloguers Gironainversions Gironareis l'EscalaStuanionada de calorincendis forestalsMundial futbol
instagramlinkedin

Necrològiques del 14 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Avinyonet de Puigventós

Pepita Grébol Ciosia

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Domingo Martí Andreu i tenia un fill. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Blanes

Enedina Alonso Morán

Ha mort als 78 anys. Era vídua de José Casero Barra. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Caldes de Malavella

Sebastià Martí Busquets

Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Caldes de Malavella.

Cassà de la Selva

Carmen Virgili Auradell

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Gregori Martínez Fernández. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Figueres

África Araujo Seco

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Gregorio Blázquez Martínez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.

Girona

Joan Costa Pla

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Cristina Barnola Parramon. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Mercè Casamajor Colls

Ha mort als 60 anys. Era divorciada. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

Lloret de Mar

Juliana Gurrea Peñalver

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Pedro Prieto Gómez i tenia dues filles. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

Maçanet de la Selva

Maria Rosa Pimàs Bagot

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Daniel Chulilla Sánchez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Porqueres

Jaume Tarradas Clotas

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Reñé Mitjà. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al Tanatori de Banyoles.

Salt

Isabel Carandell Escarrà

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joaquim Soler Rovira. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Maria Lacasa Ararà

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Ramon Ribas Morera i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Julià de Ramis

Joana Soler Comalada

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Roura Batellé. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Sarrià de Ter

Pere Sala Pueyo

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Dolors López Sicilia. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

Montserrat Vilà Perich

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Joan Ribas Güell. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Girona.

Sils

Herminia Esteban Porras

Notícies relacionades

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Adroguer Vall-llosera i tenia tres filles. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 9 del matí, a la parròquia de Sils.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents