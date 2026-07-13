Necrològiques del 14 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Avinyonet de Puigventós
Pepita Grébol Ciosia
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Domingo Martí Andreu i tenia un fill. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Blanes
Enedina Alonso Morán
Ha mort als 78 anys. Era vídua de José Casero Barra. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Caldes de Malavella
Sebastià Martí Busquets
Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Caldes de Malavella.
Cassà de la Selva
Carmen Virgili Auradell
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Gregori Martínez Fernández. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Figueres
África Araujo Seco
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Gregorio Blázquez Martínez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.
Girona
Joan Costa Pla
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Cristina Barnola Parramon. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Mercè Casamajor Colls
Ha mort als 60 anys. Era divorciada. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
Lloret de Mar
Juliana Gurrea Peñalver
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Pedro Prieto Gómez i tenia dues filles. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
Maçanet de la Selva
Maria Rosa Pimàs Bagot
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Daniel Chulilla Sánchez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Porqueres
Jaume Tarradas Clotas
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Reñé Mitjà. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al Tanatori de Banyoles.
Salt
Isabel Carandell Escarrà
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joaquim Soler Rovira. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Maria Lacasa Ararà
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Ramon Ribas Morera i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Julià de Ramis
Joana Soler Comalada
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Roura Batellé. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Sarrià de Ter
Pere Sala Pueyo
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Dolors López Sicilia. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
Montserrat Vilà Perich
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Joan Ribas Güell. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Sils
Herminia Esteban Porras
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Adroguer Vall-llosera i tenia tres filles. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 9 del matí, a la parròquia de Sils.
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