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Necrològiques del 15 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Josefina Piquer Altarriba.

Josefina Piquer Altarriba. / DdG

Luis Felipe Guisasola Gorrochategui.

Luis Felipe Guisasola Gorrochategui. / DdG

Blanes

Joan Ponsdomènech Fàbregas

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Júlia Serrat Rondon. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Caldes de Malavella

Belén Cuevas Barco

Ha mort als 59 anys. Era casada amb Miquel Fabios Rubio i tenia un fill. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església parroquial de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Sebastià Martí Busquets

Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Caldes de Malavella.

Cassà de la Selva

Carmen Virgili Auradell

Ha mort als 90 anys. Era vídua amb Gregori Martinez Fernández. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Nani Cortijo Curquejo

Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.

Figueres

Cecilia Yagüe Corbera · «Sesi»

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jesús Martínez de la Fuente i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

Josefina Piquer Altarriba

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Carlos Pujol Pous i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Cugat de Salt.

Luis Felipe Guisasola Gorrochategui

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Teresa Saguer Casacuberta. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Joaquima Ferroni Bosch

Era vídua de Pere Masó Bofill. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Isidoro Sánchez Sánchez · «Isidro»

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Rosalia Rodríguez Vila i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Quart

Pere Gibert i Andreu

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Rosa Creus Buj. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Sant Dalmai · Vilobí d'Onyar

Joan Planas Figueras

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Pilar Solà Bosch. Residia a Sant Dalmai. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.

Sant Julià de Ramis

Joana Soler Comalada

Ha mort als 93 anys. Era vídua amb Josep Roura Batallé. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Sarrià de Ter

Montserrat Vilà Perich

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Joan Ribas Güell. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sils

Herminia Esteban Porras

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Adroguer Vall·llosera i tenia tres filles. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 9 del matí, a la parròquia de Sils.

Vilasacra

Gabriel Planas Moret · «Gabi»

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Ha mort als 88 anys. Era casat amb Julita Dabau Amiel i tenia dos fills. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Vilasacra.

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