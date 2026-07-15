Necrològiques del 16 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Anglès
Carmen Isern Presas
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Josep Ribas Bellver. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Banyoles
Josep Agustí Ros
Ha mort als 84 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Caldes de Malavella
Belén Cuevas Barco
Ha mort als 59 anys. Era casada amb Miquel Fabios Rubio i tenia un fill. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església parroquial de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Cassà de la Selva
Nani Cortijo Curquejo
Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.
Cornellà del Terri
Federico Moreno Jiménez
Ha mort. Era vidu. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.
Mia Corominas Coll
Ha mort als 55 anys. Era casada amb Vicens Balboa Costa. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.
Fontcoberta
Maria Rosa Fernando Pons
Ha mort als 60 anys. Era soltera. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Melianta de Fontcoberta.
Fornells de la Selva
Carme Pijuan Valentí
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Bosch Dalmau. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia serà demà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.
Girona
Josefina Piquer Altarriba
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Carlos Pujol Pous i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Joaquima Ferroni Bosch
Ha mort. Era vídua de Pere Masó Bofill. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Ascensión Sánchez Sánchez
Ha mort als 101 anys. Era vídua de Juan Gómez Zarco. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
Llagostera
Nani Cortijo Curquejo
Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Palamós
Jaime Jesús Balcázar Granda
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Dolores López Archilla. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Sant Dalmai (Vilobí d’Onyar)
Joan Planas Figueras
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Pilar Solà Bosch. Residia a Sant Dalmai. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.
Sant Joan de Mollet
Rogeli Auladell Masaguer
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Lolita Boix Fradera. Residia a Sant Joan de Mollet. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Santa Coloma de Farners
Jordi Figueras Font
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Rosa Pi Bertran i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Vilobí d’Onyar
Pepita Mató Rabionet («La Pepita de Can Ginesta»)
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Narcís Bou Grèvol i tenia quatre fills. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
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