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Necrològiques del 17 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Josep Agustí

Josep Agustí / .

Avinyonet de Puigventós

Nati Torrent Juanola

Ha mort als 92 anys. Era casada amb Narcís Moner Gibert i tenia dos fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Castelló d’Empúries

Patrici Oliva Brugués

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Justeta Fajol Terradas i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Cassà de la Selva

Joan Cabrera Real

Ha mort als 64 anys. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Cornellà del Terri

Federico Moreno Jiménez

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Trinidad Romero García. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.

Mia Corominas Coll

Ha mort als 55 anys. Era casada amb Vicens Balboa Costa. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.

Fontcoberta

Maria Rosa Fernando Pons

Ha mort als 60 anys. Era soltera. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Melianta de Fontcoberta.

Fornells de la Selva

Carme Pijuan Valentí

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Bosch Dalmau. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.

Girona

Pere Martí García

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Isabel Sánchez Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Lucía Cerrejón Jiménez

Ha mort als 60 anys. Era casada amb Antonio Espín Martínez i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

Palafrugell

Josep Payet Tomás

Ha mort als 74 anys. Era vidu de Teresa Martínez Lemos. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Jaime Jesús Balcázar Granda

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Dolores López Archilla. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Vilafant

Rosa González Lachica

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Ha mort als 74 anys. Era casada amb Francisco Abellán Rodríguez i tenia quatre fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

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