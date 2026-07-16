Necrològiques del 17 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Avinyonet de Puigventós
Nati Torrent Juanola
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Narcís Moner Gibert i tenia dos fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Castelló d’Empúries
Patrici Oliva Brugués
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Justeta Fajol Terradas i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Cassà de la Selva
Joan Cabrera Real
Ha mort als 64 anys. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Cornellà del Terri
Federico Moreno Jiménez
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Trinidad Romero García. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.
Mia Corominas Coll
Ha mort als 55 anys. Era casada amb Vicens Balboa Costa. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.
Fontcoberta
Maria Rosa Fernando Pons
Ha mort als 60 anys. Era soltera. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Melianta de Fontcoberta.
Fornells de la Selva
Carme Pijuan Valentí
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Bosch Dalmau. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.
Girona
Pere Martí García
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Isabel Sánchez Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Lucía Cerrejón Jiménez
Ha mort als 60 anys. Era casada amb Antonio Espín Martínez i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
Palafrugell
Josep Payet Tomás
Ha mort als 74 anys. Era vidu de Teresa Martínez Lemos. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Jaime Jesús Balcázar Granda
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Dolores López Archilla. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Vilafant
Rosa González Lachica
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Francisco Abellán Rodríguez i tenia quatre fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins