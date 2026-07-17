Necrològiques del 18 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Avinyonet de Puigventós
Nati Torrent Juanola
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Narcís Moner Gibert i tenia dos fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Banyoles
Teresa Badia Uson
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pere Palmada Gusó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Camós
Maria Quintana Cabañó
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jaume Riera Rustullet. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres.
Cassà de la Selva
Maria Antonia Morales Cortés
Ha mort als 62 anys. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Cornellà del Terri
Mia Corominas Coll
Ha mort als 55 anys. Era casada amb Vicens Balboa Costa. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.
Girona
Emilia Madreas Bahí
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Isidre Sayols Vila. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Campdorà de Girona.
Llagostera
Pilar Boadas Sais
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Marcó Marañà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.
Olot
Lucía Cerrejón Jiménez
Ha mort als 60 anys. Era casada amb Antonio Espín Martínez. Residia a Olot. La cerimònia serà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
Domènec Espadalé Vergés
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Planella Cos i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Rosa Farjas Costa
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jaume Soy Bartrina i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.
Palamós
Catalina Roselló Pallí
Ha mort als 97 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Palamós. No se celebrarà cerimònia.
Sant Feliu de Guíxols
Juanita Sinclair Carmona
Ha mort als 100 anys. Era vídua i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Hilari Sacalm
Ton Pujol Isach
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carmen Güell Valls. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Santa Coloma de Farners
Carme Pla Garriga
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Torra Fàbregas i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
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