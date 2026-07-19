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Necrològiques del 19 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Avinyonet de Puigventós

Maria Asparó Prujà

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pau Viñas Roura i tenia dues filles. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial d’Avinyonet.

Camós

Maria Quintana Cabañó

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jaume Riera Rustullet. Residia a Camós.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan de Les Pedreres de Porqueres.

Olot

Rosa Farjas Costa

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jaume Soy Bartrina i tenia tres fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.

Luisa Velasco Lanzas

Ha mort als 91 anys. Era casada amb José Ortiz Rodríguez i tenia cinc fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Pilar Plana Gallostra

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Pau Cos i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Loli Trigos Jiménez

Ha mort als 57 anys. Era soltera. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Cecilia Mañe Serral

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Joan Torrent Quer.

Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Lluís Font Castellà

Ha mort als 89 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Sant Feliu de Guíxols

Juanita Sinclair Carmona

Ha mort als 100 anys. Era vídua i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

calm.

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Sils

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Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Vilella Fullà i tenia dues filles. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.

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