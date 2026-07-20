Necrològiques del 20 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Maria Asparó Prujà
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pau Viñas Roura i tenia dues filles. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial d’Avinyonet.
CALONGE
François Dury
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Choon Kian Dury. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
CASSÀ DE LA SELVA
David López Mayorgas
Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Joana Tarrés Canta
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Vicenç Clos Oliva i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia serà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Isabel Casas Soto
Ha mort als 68 anys. Era casada amb José Luis Duran Estevez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Júlia Custal Geis
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Lluís Camps Ramada. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
OLOT
Luisa Velasco Lanzas
Ha mort als 91 anys. Era casada amb José Ortiz Rodríguez i tenia cinc fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Pilar Plana Gallostra
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Pau Cos i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAMÓS
Cecilia Mañe Serral
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Joan Torrent Quer. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Lluís Font Castellà
Ha mort als 89 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Montse Biarnés Teixidó
Ha mort als 68 anys. Era casada amb Joan Brunet Dalfó. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Juanita Sinclair Carmona
Ha mort als 100 anys. Era vídua i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Roser Xargay Sauri
Ha mort als 84 anys. era vídua i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Catalina Vicente Romá
Ha mort als 96 anys. Era soltera. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Carmen Ortiz Montras
Ha mort als 103 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Àngels (monestir de Sant Feliu de Guíxols).
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