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Necrològiques del 20 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

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Redacció

Redacció

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Isabel Casas / .

Júlia Custal

Júlia Custal / Pilar Roca

Júlia Custal

Júlia Custal / Pilar Roca

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Maria Asparó Prujà

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pau Viñas Roura i tenia dues filles. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial d’Avinyonet.

CALONGE

François Dury

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Choon Kian Dury. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

CASSÀ DE LA SELVA

David López Mayorgas

Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

FIGUERES

Joana Tarrés Canta

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Vicenç Clos Oliva i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia serà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Isabel Casas Soto

Ha mort als 68 anys. Era casada amb José Luis Duran Estevez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Júlia Custal Geis

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Lluís Camps Ramada. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

OLOT

Luisa Velasco Lanzas

Ha mort als 91 anys. Era casada amb José Ortiz Rodríguez i tenia cinc fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Pilar Plana Gallostra

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Pau Cos i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAMÓS

Cecilia Mañe Serral

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Joan Torrent Quer. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Lluís Font Castellà

Ha mort als 89 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Montse Biarnés Teixidó

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Joan Brunet Dalfó. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Juanita Sinclair Carmona

Ha mort als 100 anys. Era vídua i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Roser Xargay Sauri

Ha mort als 84 anys. era vídua i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Catalina Vicente Romá

Ha mort als 96 anys. Era soltera. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Carmen Ortiz Montras

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Ha mort als 103 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Àngels (monestir de Sant Feliu de Guíxols).

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