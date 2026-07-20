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Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Salomé Boyero Delgado

Salomé Boyero Delgado / .

Isable Casas Soto

Isable Casas Soto / .

ANGLÈS

Amparo Noguer Roura

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Casimir Pla Roca. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

CALONGE

François Dury

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Choon Kian Dury. Residia a Calonge.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Salvador Espigulé Basagañas

Ha mort als 78 anys i tenia dos fills. Residia a Castellfollit de la Roca.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.

EL MALLOL — LA VALL D’EN BAS

Joan Anglada Deseura

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Colom Julià. Residia al Mallol.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 1/4 de 10 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.

FIGUERES

Joana Tarrés Canta

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Vicenç Clos Oliva i tenia un fill. Residia a Figueres.

La cerimònia serà avui dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Isabel Casas Soto

Ha mort als 68 anys. Era casada amb José Luis Duran Estevez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Júlia Custal Geis

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Lluís Camps Ramada. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

OLOT

Sergio Córdoba Pareja

Ha mort als 46 anys. Era solter. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri d’Olot.

Roser Prat Llongarriu

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Jaume Solé Bartrina i tenia un fill. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.

Jordi Aulina Pagès

Ha mort als 47 anys. Era solter. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.

PALAMÓS

Montse Biarnés Teixidó

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Joan Brunet Dalfó. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Roser Xargay Sauri

Ha mort als 84 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Carmen Ortiz Montras

Ha mort als 103 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Àngels, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANT HILARI SACALM

Alejandro Hernandez Megina

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Rosa Garriga Melian. Residia a Sant Hilari Sacalm.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

VILAFANT

Nuri Trias Astorga

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Francesc Bayot Barneda i tenia una filla. Residia a Vilafant.

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La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

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