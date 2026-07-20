Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
ANGLÈS
Amparo Noguer Roura
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Casimir Pla Roca. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
CALONGE
François Dury
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Choon Kian Dury. Residia a Calonge.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Salvador Espigulé Basagañas
Ha mort als 78 anys i tenia dos fills. Residia a Castellfollit de la Roca.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
EL MALLOL — LA VALL D’EN BAS
Joan Anglada Deseura
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Colom Julià. Residia al Mallol.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 1/4 de 10 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.
FIGUERES
Joana Tarrés Canta
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Vicenç Clos Oliva i tenia un fill. Residia a Figueres.
La cerimònia serà avui dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Isabel Casas Soto
Ha mort als 68 anys. Era casada amb José Luis Duran Estevez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Júlia Custal Geis
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Lluís Camps Ramada. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
OLOT
Sergio Córdoba Pareja
Ha mort als 46 anys. Era solter. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri d’Olot.
Roser Prat Llongarriu
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Jaume Solé Bartrina i tenia un fill. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.
Jordi Aulina Pagès
Ha mort als 47 anys. Era solter. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.
PALAMÓS
Montse Biarnés Teixidó
Ha mort als 68 anys. Era casada amb Joan Brunet Dalfó. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Roser Xargay Sauri
Ha mort als 84 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Carmen Ortiz Montras
Ha mort als 103 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Àngels, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANT HILARI SACALM
Alejandro Hernandez Megina
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Rosa Garriga Melian. Residia a Sant Hilari Sacalm.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
VILAFANT
Nuri Trias Astorga
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Francesc Bayot Barneda i tenia una filla. Residia a Vilafant.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
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