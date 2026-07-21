Necrològiques del 22 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
ANGLÈS
Amparo Noguer Roura
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Casimir Pla Roca. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Antonia Zaragoza Rufas
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Baldiri Boada Sala i tenia tres filles. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
DARNIUS
Rosa Tibau Palomeras
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Esteve Vila Vila i tenia tres fills. Residia a Darnius.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Darnius.
GIRONA
Pili Rojo Mediavilla
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Àngel Pazos Dorgambide. Residia a Girona.
La cerimònia serà avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Teresa Pujol Oliu
Ha mort als 93 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Reyes Valencia Franco
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Salud Roca Puig. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
L’ESCALA
Albert Ciprés Palau
Ha mort als 44 anys. Era solter. Residia a l’Escala.
LLANÇÀ
Teresa Vilar Llosa
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Boris i tenia una filla. Residia a Llançà.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Llançà.
OLOT
Sergio Córdoba Pareja
Ha mort als 46 anys. Era solter. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri d’Olot.
Jordi Aulina Pagès
Ha mort als 47 anys. Era solter. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.
Maria Sánchez López
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Vicente Gómez Muñoz i tenia dos fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Agustí Alberni Santamaria
Ha mort als 78 anys. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Marta Espígol Bussalleu
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Ricardo Roig. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
SANT DALMAI
Pilar Solà Bosch
Ha mort als 62 anys. Era vídua de Joan Planas Figueras. Residia a Sant Dalmai.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.
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