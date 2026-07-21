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Necrològiques del 22 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Pili Rojo Mediavilla

Pili Rojo Mediavilla / .

Pilar Solà

Pilar Solà / .

ANGLÈS

Amparo Noguer Roura

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Casimir Pla Roca. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Antonia Zaragoza Rufas

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Baldiri Boada Sala i tenia tres filles. Residia a Castelló d’Empúries.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

DARNIUS

Rosa Tibau Palomeras

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Esteve Vila Vila i tenia tres fills. Residia a Darnius.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Darnius.

GIRONA

Pili Rojo Mediavilla

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Àngel Pazos Dorgambide. Residia a Girona.

La cerimònia serà avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Teresa Pujol Oliu

Ha mort als 93 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Reyes Valencia Franco

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Salud Roca Puig. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

L’ESCALA

Albert Ciprés Palau

Ha mort als 44 anys. Era solter. Residia a l’Escala.

LLANÇÀ

Teresa Vilar Llosa

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Boris i tenia una filla. Residia a Llançà.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Llançà.

OLOT

Sergio Córdoba Pareja

Ha mort als 46 anys. Era solter. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri d’Olot.

Jordi Aulina Pagès

Ha mort als 47 anys. Era solter. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri d’Olot.

Maria Sánchez López

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Vicente Gómez Muñoz i tenia dos fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Agustí Alberni Santamaria

Ha mort als 78 anys. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Marta Espígol Bussalleu

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Ricardo Roig. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

SANT DALMAI

Pilar Solà Bosch

Ha mort als 62 anys. Era vídua de Joan Planas Figueras. Residia a Sant Dalmai.

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La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.

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