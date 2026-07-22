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Necrològiques del 23 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Jordi Bosch Darnes

Jordi Bosch Darnes / .

Josep Vallverdú i Aixalà

Josep Vallverdú i Aixalà / .

Josep Vallverdú i Aixalà

Josep Vallverdú i Aixalà / .

BLANES

Amalia Alves de la Torre

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Sebastian Andrade Carballo. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

CADAQUÉS

Plàcid Vilà Torrents

Ha mort als 62 anys. Era solter. Residia a Cadaqués.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.

CASSÀ DE LA SELVA

Dolors Escapa Simon

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joaquim Roura Caubet i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori la Selva de Cassà de la Selva.

CORNELLÀ DEL TERRI

Jordi Bosch Darnes

Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Cornellà del Terri.

ESPONELLÀ

Elvira Triola Badia

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Tomàs Figueras Teixidor. Residia a Esponellà.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.

FIGUERES

Kevin Manuel Rodríguez Flores

Ha mort als 24 anys. Era solter. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GIRONA

Pere Farrés Tena

Ha mort als 62 anys. Residia a Girona.

La cerimònia serà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Albert Ciprés Palau

Ha mort als 44 anys. Era solter. Residia a l’Escala.

LA CELLERA DE TER

Juan Fontalva Maqueda

Ha mort als 78 anys. Residia a la Cellera de Ter.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera de Ter.

OLOT

Maria Dolors Carbonell Asperó

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Peiris Corcoy i tenia un fill. Residia a Olot.

La cerimònia serà avui dijous, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.

Teresa Pérez Fàbregas

Ha mort als 85 anys. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al Convent del Cor de Maria.

Gaditos Farjas Montoy

Ha mort als 70 anys. Era casada amb Josep M. Cabana Boix i tenia tres fills. Residia a Olot.

PALAFRUGELL

Agustí Alberni Santamaria

Ha mort als 78 anys. Residia a Palafrugell.

La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Encarnació Murcia Rosa

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Ramírez Martínez. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

ROSES

Marta Espígol Bussalleu

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Ricardo Roig. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

SALT

Luján Viera Aquino

Ha mort als 68 anys. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SANT DALMAI

Pilar Solà Bosch

Ha mort als 62 anys. Era vídua de Joan Planas Figueras. Residia a Sant Dalmai.

La cerimònia serà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.

SANT GREGORI

Toni Borràs Martí

Ha mort als 73 anys. Residia a Sant Gregori.

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La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.

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