Necrològiques del 23 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
BLANES
Amalia Alves de la Torre
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Sebastian Andrade Carballo. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
CADAQUÉS
Plàcid Vilà Torrents
Ha mort als 62 anys. Era solter. Residia a Cadaqués.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.
CASSÀ DE LA SELVA
Dolors Escapa Simon
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joaquim Roura Caubet i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori la Selva de Cassà de la Selva.
CORNELLÀ DEL TERRI
Jordi Bosch Darnes
Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Cornellà del Terri.
ESPONELLÀ
Elvira Triola Badia
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Tomàs Figueras Teixidor. Residia a Esponellà.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.
FIGUERES
Kevin Manuel Rodríguez Flores
Ha mort als 24 anys. Era solter. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
GIRONA
Pere Farrés Tena
Ha mort als 62 anys. Residia a Girona.
La cerimònia serà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Albert Ciprés Palau
Ha mort als 44 anys. Era solter. Residia a l’Escala.
LA CELLERA DE TER
Juan Fontalva Maqueda
Ha mort als 78 anys. Residia a la Cellera de Ter.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera de Ter.
OLOT
Maria Dolors Carbonell Asperó
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Peiris Corcoy i tenia un fill. Residia a Olot.
La cerimònia serà avui dijous, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri d’Olot.
Teresa Pérez Fàbregas
Ha mort als 85 anys. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al Convent del Cor de Maria.
Gaditos Farjas Montoy
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Josep M. Cabana Boix i tenia tres fills. Residia a Olot.
PALAFRUGELL
Agustí Alberni Santamaria
Ha mort als 78 anys. Residia a Palafrugell.
La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Encarnació Murcia Rosa
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Ramírez Martínez. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
ROSES
Marta Espígol Bussalleu
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Ricardo Roig. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
SALT
Luján Viera Aquino
Ha mort als 68 anys. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SANT DALMAI
Pilar Solà Bosch
Ha mort als 62 anys. Era vídua de Joan Planas Figueras. Residia a Sant Dalmai.
La cerimònia serà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.
SANT GREGORI
Toni Borràs Martí
Ha mort als 73 anys. Residia a Sant Gregori.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 22 de juliol de 2026
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Una vaca entra en un bar de Ribes de Freser i sorprèn els clients
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre