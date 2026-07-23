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Necrològiques del 24 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Stephan Crass.

Stephan Crass. / DdG

Camil Cargol Albertí.

Camil Cargol Albertí. / DdG

Marina Canals Pedro.

Marina Canals Pedro. / DdG

Cassà de la Selva

Dolors Escapa Simon

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joaquim Roura Caubet i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori la Selva de Cassà de la Selva.

Esponellà

Elvira Triola Badia

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Tomàs Figueras Teixidor. Residia a Esponellà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.

Girona

Tomás Martínez Lozano

Ha mort als 60 anys. Era vidu de M. Farners Soliva Butiñà i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Josep de Girona.

Camil Cargol Albertí

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Poater Regincós. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

José Hernández Morales

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolores Mesa Hernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Marina Canals Pedro

Ha mort als 76 anys. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

La Cellera de Ter

Juan Fontalva Maqueda

Ha mort als 78 anys. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera de Ter.

La Jonquera

Margaret Anne Townsend Pi Sunyer

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Teodor Corominas Pla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

Llançà

Gregorio Mato Díaz

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Encarnación Vázquez i tenia tres fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Llançà. 0

Olot

Maria de las Nieves de Cid Puyet

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manolo Gas Carpio i tenia tres filles. Residia a Tortosa. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Joan Moliner Morales

Ha mort als 81 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí.

Palamós

Encarnació Murcia Rosa

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Ramírez Martínez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Platja d’Aro

Xavi Rams Santos

Ha mort als 58 anys. Era solter. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Salt

Antonio Castro Barragán

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Ana Peinado Valenzuela. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Dolors Riera Plana

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Luis Morató Zorrilla i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 8 de la tarda, a l’església del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Gregori

Toni Borràs Martí

Ha mort als 73 anys. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Santa Coloma de Farners

Agustín Bernal Pérez

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Ha mort als 75 anys. Era casat amb Assumpció Lucas Agraz i tenia un fill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà aquest divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Coloma de Farners.

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