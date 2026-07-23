Necrològiques del 24 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Cassà de la Selva
Dolors Escapa Simon
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joaquim Roura Caubet i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori la Selva de Cassà de la Selva.
Esponellà
Elvira Triola Badia
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Tomàs Figueras Teixidor. Residia a Esponellà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.
Girona
Tomás Martínez Lozano
Ha mort als 60 anys. Era vidu de M. Farners Soliva Butiñà i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Josep de Girona.
Camil Cargol Albertí
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Poater Regincós. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
José Hernández Morales
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolores Mesa Hernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Marina Canals Pedro
Ha mort als 76 anys. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
La Cellera de Ter
Juan Fontalva Maqueda
Ha mort als 78 anys. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera de Ter.
La Jonquera
Margaret Anne Townsend Pi Sunyer
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Teodor Corominas Pla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Llançà
Gregorio Mato Díaz
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Encarnación Vázquez i tenia tres fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Llançà. 0
Olot
Maria de las Nieves de Cid Puyet
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manolo Gas Carpio i tenia tres filles. Residia a Tortosa. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Joan Moliner Morales
Ha mort als 81 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí.
Palamós
Encarnació Murcia Rosa
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Ramírez Martínez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Platja d’Aro
Xavi Rams Santos
Ha mort als 58 anys. Era solter. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Salt
Antonio Castro Barragán
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Ana Peinado Valenzuela. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Dolors Riera Plana
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Luis Morató Zorrilla i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 8 de la tarda, a l’església del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Gregori
Toni Borràs Martí
Ha mort als 73 anys. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Santa Coloma de Farners
Agustín Bernal Pérez
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Assumpció Lucas Agraz i tenia un fill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà aquest divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Coloma de Farners.
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