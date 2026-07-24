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Necrològiques del 25 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Tomàs Martínez Lozano.

Tomàs Martínez Lozano. / DdG

Dolors Riera Plana.

Dolors Riera Plana. / DdG

Santi Domínguez Martín.

Santi Domínguez Martín. / DdG

Besalú

M.Teresa Gelis Bartrina

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Bonaventura Ullés Bach-Esteve. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.

Crespià

Pepita Vendrell Tarrés

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Pi Puigmal. Residia a Crespià. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Flaçà

Marina Canals Pedro

Ha mort als 76 anys. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Tomás Martínez Lozano

Ha mort als 60 anys. Era vidu de M. Farners Soliva Butiñà i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Josep de Girona.

Camil Cargol Albertí

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Poater Regincós. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Marina Canals Pedro

Ha mort als 76 anys. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Fina Pagès Lloveras

Era vídua de Josep Feixas Roca. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

La Jonquera

Margaret Anne Townsend Pi Sunyer

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Teodor Corominas Pla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

Palafrugell

Joan Moliner Morales

Ha mort als 81 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí

Roses

José Carmelo Granda

Ha mort als 104 anys. Era vidu de Francisca Parra Yerga. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

Salt

Antonio Castro Barragán

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Ana Peinado Valenzuela. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Dolors Riera Plana

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Luis Morató Zorrilla i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 8 de la tarda, a l’església del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Gregori

Francisco Tejero Serrano

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Ha mort als 94 anys. Era casat amb Blanca Hernaiz Zorrilla. Residia a Sant Gregori. La cerimònia serà aquest dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

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