Necrològiques del 25 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Besalú
M.Teresa Gelis Bartrina
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Bonaventura Ullés Bach-Esteve. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.
Crespià
Pepita Vendrell Tarrés
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Pi Puigmal. Residia a Crespià. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Flaçà
Marina Canals Pedro
Ha mort als 76 anys. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Tomás Martínez Lozano
Ha mort als 60 anys. Era vidu de M. Farners Soliva Butiñà i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Josep de Girona.
Camil Cargol Albertí
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Poater Regincós. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Marina Canals Pedro
Ha mort als 76 anys. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Fina Pagès Lloveras
Era vídua de Josep Feixas Roca. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
La Jonquera
Margaret Anne Townsend Pi Sunyer
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Teodor Corominas Pla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Palafrugell
Joan Moliner Morales
Ha mort als 81 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí
Roses
José Carmelo Granda
Ha mort als 104 anys. Era vidu de Francisca Parra Yerga. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
Salt
Antonio Castro Barragán
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Ana Peinado Valenzuela. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Dolors Riera Plana
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Luis Morató Zorrilla i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 8 de la tarda, a l’església del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Gregori
Francisco Tejero Serrano
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Blanca Hernaiz Zorrilla. Residia a Sant Gregori. La cerimònia serà aquest dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
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