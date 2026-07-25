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Necrològiques del 26 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DDG

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Redacció

Redacció

Girona
Mn. Àngel Caldas i Bosch

Mn. Àngel Caldas i Bosch / DDG

Mn. Àngel Caldas i Bosch

Mn. Àngel Caldas i Bosch / DDG

Mn. Àngel Caldas i Bosch

Mn. Àngel Caldas i Bosch / DDG

BLANES

Enrique López Martínez

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Francisca Barba. Residia a Vinaròs.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori de Blanes.

CRESPIÀ

Pepita Vendrell Tarrés

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Pi Puigmal. Residia a Crespià.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

FIGUERES

Ana de Quiroga Trujillo

Ha mort als 100 anys. Era soltera. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Camil Cargol Albertí

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Poater Regincós. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Fina Pagès Lloveras

Era vída de Josep Feixas Roca. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Valentí Garcia Estadella

Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Ángeles Moreno Calzado. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Salt.

Teresa Rundan Gavin

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Ferrer Bargeli. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Girona.

Maria Simon López

Ha mort als 88 anys. Era vídua d'Antonio León Muñoz. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d'1 del migdia, al Tanatori de Torroella de Montgrí.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Mario Llovet Molinas

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mercè Balmaña Vilà. Residia a la Bisbal d'Empordà.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d'Empordà.

LES PLANES D'HOSTOLES

Joan Planella Sau

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Salvadora Busquets Pont i tenia dos fills. Residia a Les Planes d'Hostoles.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a l'església de Les Planes d'Hostoles.

MASSANES

Juan Manuel Ruiz Madrid

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Rosalía García Céspedes. Residia a Massanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori d'Hostalric.

OLOT

Georgina Sagristà Plana

Ha mort als 32 anys. Era soltera. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d'Olot.

PALAFRUGELL

Albert Adam Company

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Conxita Buxados Oliver. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.

ROSES

José Carmelo Granda

Ha mort als 104 anys. Era vidu de Francisca Parra Yerga. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

SALT

Mn. Àngel Caldas i Bosch

Ha mort als 98 anys. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Isabell Gallego López

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Ramón Jorge Queralt Perucho i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

La incineració, sense cerimònia, tindrà lloc avui diumenge a la 1 del migdia al crematori Mémora de Salt.

VILAMACOLUM

Joan Giménez Tarrés "El Mecànic"

Ha mort als 93 anys. Era casat amb M. Rosa i tenia una filla. Residia a Vilamacolum.

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La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

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