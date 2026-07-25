Necrològiques del 26 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
BLANES
Enrique López Martínez
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Francisca Barba. Residia a Vinaròs.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori de Blanes.
CRESPIÀ
Pepita Vendrell Tarrés
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Pi Puigmal. Residia a Crespià.
La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
FIGUERES
Ana de Quiroga Trujillo
Ha mort als 100 anys. Era soltera. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Camil Cargol Albertí
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Poater Regincós. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Fina Pagès Lloveras
Era vída de Josep Feixas Roca. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Valentí Garcia Estadella
Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Ángeles Moreno Calzado. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Salt.
Teresa Rundan Gavin
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Ferrer Bargeli. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Girona.
Maria Simon López
Ha mort als 88 anys. Era vídua d'Antonio León Muñoz. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d'1 del migdia, al Tanatori de Torroella de Montgrí.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Mario Llovet Molinas
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mercè Balmaña Vilà. Residia a la Bisbal d'Empordà.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d'Empordà.
LES PLANES D'HOSTOLES
Joan Planella Sau
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Salvadora Busquets Pont i tenia dos fills. Residia a Les Planes d'Hostoles.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a l'església de Les Planes d'Hostoles.
MASSANES
Juan Manuel Ruiz Madrid
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Rosalía García Céspedes. Residia a Massanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori d'Hostalric.
OLOT
Georgina Sagristà Plana
Ha mort als 32 anys. Era soltera. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d'Olot.
PALAFRUGELL
Albert Adam Company
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Conxita Buxados Oliver. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.
ROSES
José Carmelo Granda
Ha mort als 104 anys. Era vidu de Francisca Parra Yerga. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
SALT
Mn. Àngel Caldas i Bosch
Ha mort als 98 anys. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Isabell Gallego López
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Ramón Jorge Queralt Perucho i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La incineració, sense cerimònia, tindrà lloc avui diumenge a la 1 del migdia al crematori Mémora de Salt.
VILAMACOLUM
Joan Giménez Tarrés "El Mecànic"
Ha mort als 93 anys. Era casat amb M. Rosa i tenia una filla. Residia a Vilamacolum.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
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