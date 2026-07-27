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Necrològiques del 27 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

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Redacció

Redacció

Núria Pont

Núria Pont / .

Paquita Turró

Paquita Turró / .

ANGLÈS

Lluís Reverter Talleda

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Anna Maria Codina Soler. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

Francisco «Paco» Torres Avila

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Carmen Duran Sánchez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BLANES

Enrique López Martínez

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Francisca Barba. Residia a Vinaròs. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori de Blanes.

Francisco Rincón Muelas

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Carmen Fraile Gamonal. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

Ariel Camargo de los Santos

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Rosa López Losada. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.

CALDES DE MALAVELLA

Pilar Barrera Vicens

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Martí Busquets. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.

FIGUERES

Ana de Quiroga Trujillo

Ha mort als 100 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Valentí Garcia Estadella

Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Ángeles Moreno Calzado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Salt.

Teresa Rundan Gavin

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Ferrer Bargeli. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Girona.

Cecilia Moya Roque

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Gabriel Díaz Rojas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Girona.

Margarita Camps Rigall

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Lluís Coma Garnatxe. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Mario Llovet Molinas

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mercè Balmaña Vilà. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

Paquita Turró Salas

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Agustí Gimbernat. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

LES PLANES D'HOSTOLES

Joan Planella Sau

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Salvadora Busquets Pont i tenia dos fills. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a l’església de Les Planes d’Hostoles.

LLANÇÀ

Maria Dolores Pujazón García

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manuel Cantón García i tenia tres fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.

MASSANES

Juan Manuel Ruiz Madrid

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Rosalía García Céspedes. Residia a Massanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori d’Hostalric.

PALAFRUGELL

Albert Adam Company

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Conxita Buxados Oliver. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.

ROSES

José Carmelo Granda

Ha mort als 104 anys. Era vidu de Francisca Parra Yerga. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

SALT

Mn. Àngel Caldas i Bosch

Ha mort als 98 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

VIDRERES

Montserrat Abredó Casadevall

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Argelès Carreras i tenia dues filles. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vidreres.

VILAMACOLUM

Joan Giménez Tarrés «El Mecànic»

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Ha mort als 93 anys. Era casat amb M. Rosa i tenia una filla. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

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