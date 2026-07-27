Necrològiques del 27 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ANGLÈS
Lluís Reverter Talleda
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Anna Maria Codina Soler. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BANYOLES
Francisco «Paco» Torres Avila
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Carmen Duran Sánchez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BLANES
Enrique López Martínez
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Francisca Barba. Residia a Vinaròs. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori de Blanes.
Francisco Rincón Muelas
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Carmen Fraile Gamonal. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
Ariel Camargo de los Santos
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Rosa López Losada. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.
CALDES DE MALAVELLA
Pilar Barrera Vicens
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Martí Busquets. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.
FIGUERES
Ana de Quiroga Trujillo
Ha mort als 100 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Valentí Garcia Estadella
Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Ángeles Moreno Calzado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Salt.
Teresa Rundan Gavin
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Ferrer Bargeli. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Girona.
Cecilia Moya Roque
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Gabriel Díaz Rojas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Margarita Camps Rigall
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Lluís Coma Garnatxe. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Mario Llovet Molinas
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mercè Balmaña Vilà. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
Paquita Turró Salas
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Agustí Gimbernat. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
LES PLANES D'HOSTOLES
Joan Planella Sau
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Salvadora Busquets Pont i tenia dos fills. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a l’església de Les Planes d’Hostoles.
LLANÇÀ
Maria Dolores Pujazón García
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manuel Cantón García i tenia tres fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.
MASSANES
Juan Manuel Ruiz Madrid
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Rosalía García Céspedes. Residia a Massanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori d’Hostalric.
PALAFRUGELL
Albert Adam Company
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Conxita Buxados Oliver. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.
ROSES
José Carmelo Granda
Ha mort als 104 anys. Era vidu de Francisca Parra Yerga. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
SALT
Mn. Àngel Caldas i Bosch
Ha mort als 98 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
VIDRERES
Montserrat Abredó Casadevall
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Argelès Carreras i tenia dues filles. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vidreres.
VILAMACOLUM
Joan Giménez Tarrés «El Mecànic»
Ha mort als 93 anys. Era casat amb M. Rosa i tenia una filla. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Activada l'alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest dissabte a la tarda
- Necrològiques del 25 de juliol de 2026
- Un xoc frontal entre dos cotxes deixa tres ferits, dos de greus, a la Tallada d'Empordà
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- Mor un operari de 66 anys en patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a Sant Mori