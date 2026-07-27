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Necrològiques del 27 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Francisco Torres Avila.

Francisco Torres Avila. / DdG

Amer

Pilar Puigdemont Bota

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Armangué Sidera. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

Anglès

Lluís Reverter Talleda

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Anna Maria Codina Soler. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Banyoles

Francisco «Paco» Torres Avila

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Carmen Duran Sánchez. Residia a Banyoles. La cerimònia serà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Blanes

Francisco Rincón Muelas

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Carmen Fraile Gamonal. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

Ariel Camargo de los Santos

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Rosa López Losada. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.

Bonmatí

Juan Riera Antone

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Ros Frigolé. Residia a Bonmatí. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Bonmatí.

Girona

Valentí Garcia Estadella

Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Ángeles Moreno Calzado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Salt.

Margarita Camps Rigall

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Lluís Coma Garnatxe. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Paquita Turró Salas

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Agustí Gimbernat. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

Llançà

Pilar Garcia Mompart

Ha mort als 84 anys. Tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Llançà.

Olot

Jordi Masó Aulinas

Ha mort als 74 anys. Era solter i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Palamós

Rafael Ruiz Castillo

Ha mort als 60 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Mònica Rebull Comes

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Josep Rebull i Prats. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Sant Feliu de Guíxols

Paquita Salellas Gallart

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Narcís Serra i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Torroella de Montgrí

Maria del Carme Sellés Brugué

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Marcel Cals Matarrodona. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

Vidreres

Montserrat Abredó Casadevall

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Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Argelès Carreras i tenia dues filles. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vidreres.

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