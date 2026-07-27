Necrològiques del 27 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Amer
Pilar Puigdemont Bota
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Armangué Sidera. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Anglès
Lluís Reverter Talleda
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Anna Maria Codina Soler. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Banyoles
Francisco «Paco» Torres Avila
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Carmen Duran Sánchez. Residia a Banyoles. La cerimònia serà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Blanes
Francisco Rincón Muelas
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Carmen Fraile Gamonal. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
Ariel Camargo de los Santos
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Rosa López Losada. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Bonmatí
Juan Riera Antone
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Ros Frigolé. Residia a Bonmatí. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Bonmatí.
Girona
Valentí Garcia Estadella
Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Ángeles Moreno Calzado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, al Tanatori de Salt.
Margarita Camps Rigall
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Lluís Coma Garnatxe. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Paquita Turró Salas
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Agustí Gimbernat. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
Llançà
Pilar Garcia Mompart
Ha mort als 84 anys. Tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Llançà.
Olot
Jordi Masó Aulinas
Ha mort als 74 anys. Era solter i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Palamós
Rafael Ruiz Castillo
Ha mort als 60 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Mònica Rebull Comes
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Josep Rebull i Prats. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Sant Feliu de Guíxols
Paquita Salellas Gallart
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Narcís Serra i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Torroella de Montgrí
Maria del Carme Sellés Brugué
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Marcel Cals Matarrodona. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
Vidreres
Montserrat Abredó Casadevall
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Argelès Carreras i tenia dues filles. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vidreres.
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