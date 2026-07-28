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Necrològiques del 29 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Josep Vilarasau i Salat.

Josep Vilarasau i Salat. / DdG

Anglès

Francesc Pons Ramió

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Joana Pol Badosa. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Banyoles

Ampar Barba Tarafa

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Enric Serarols Butxosa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Bonmatí

Juan Riera Antone

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Ros Frigolé. Residia a Bonmatí. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Bonmatí.

Castellfollit de la Roca

José Gómez Linde

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Agustina Ruiz Fuentes i tenia quatre fills. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

Fonteta-Forallac

Narcís Martinell Alsina

Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Fonteta, Forallac. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Fonteta.

Llançà

Gregoria Yupanqui Aguilar

Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Llançà.

Olot

Pilar Puigdemont Pujeu

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Felip Busquets Cargol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Dolores León García

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Pardo Morillas i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la Residència de Santa Maria del Tura d’Olot.

Palamós

Mònica Rebull Comes

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Josep Rebull i Prats. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Santa Coloma de Farners

Isidre Cornellà Carreras

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Ha mort als 91 anys. Era casat amb Teresa Martorell Solà. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

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