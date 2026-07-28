Necrològiques del 29 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Anglès
Francesc Pons Ramió
Ha mort als 96 anys. Era casat amb Joana Pol Badosa. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Banyoles
Ampar Barba Tarafa
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Enric Serarols Butxosa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Bonmatí
Juan Riera Antone
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Ros Frigolé. Residia a Bonmatí. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Bonmatí.
Castellfollit de la Roca
José Gómez Linde
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Agustina Ruiz Fuentes i tenia quatre fills. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Fonteta-Forallac
Narcís Martinell Alsina
Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Fonteta, Forallac. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Fonteta.
Llançà
Gregoria Yupanqui Aguilar
Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Llançà.
Olot
Pilar Puigdemont Pujeu
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Felip Busquets Cargol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Dolores León García
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Pardo Morillas i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la Residència de Santa Maria del Tura d’Olot.
Palamós
Mònica Rebull Comes
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Josep Rebull i Prats. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Santa Coloma de Farners
Isidre Cornellà Carreras
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Teresa Martorell Solà. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
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